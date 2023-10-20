金鐘58／豆花妹比美失敗大走光！藍心湄急喊：看到白色不要再掰了
第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道傍晚5點登場，以《飢餓遊戲》入圍「益智及實境節目主持人獎」的峮峮（吳函峮）、豆花妹（蔡黃汝）攜手紅毯，2人以一黑一白色系亮相，但豆花妹卻不慎走光底褲露餡，嚇到評美的藍心湄。
記者陳雅蘭／台北報導
峮峮、豆花妹以天使與惡魔的黑白搭配走紅毯，一現身就成為全場焦點；針對傳出角逐「人氣獎」的《綜藝玩很大》被爆料灌票超車《飢餓遊戲》，豆花妹也自信回應：「我們對我們的節目很有信心！」而《飢餓遊戲》稍早也拿下「最具人氣綜藝節目獎」。
除了灌票受到熱議，豆花妹亮麗登場卻不慎走光，也引起另一波討論。藍心湄、Kevin老師跟梁赫群在《女人我最大》YouTube頻道開設評美節目「藍教頭說紅毯」，藍心湄一看到豆花妹露底褲，緊張直喊：「唉唷看到內褲了，因為那個女生（豆花妹），她為了要露腿，她把開衩掰開，然後掰太開看到白色內褲了。不好意思，因為我老花，所以我遠的會看得很清楚，對，就在那個瞬間，她就是很緊張。」
Kevin老師幫緩頰：「它可能是白色安全褲。」此時的豆花妹一直在喬裙擺，藍心湄再度心急：「不要再掰了！」2人也認為豆花妹今晚造型不佳，裙子太長、鞋子太低，「衣服不能改，就遷就一下，胸部擠得也不對，要做調整，或是改前短後長，就不會一直抓來抓去搞得很忙、掀門簾的感覺」。