明揚大火專案捐款10/22截止！善款已逾1.4億　捐款使用3大原則曝

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社會救助金專戶管理運用委員會臨時會由副縣長黃國榮主持，會議一開始全體委員先為本次災害罹難者默哀1分鐘。為妥善運用善款及公開公正透明化，當初周縣長曾承諾邀請受災家屬及律師、會計師加入委員會，此次會議即辦理救助金專戶設置管理及運用規定修正案，增聘6名外聘委員，其中受益代表分別由罹難消防英雄家屬、移工、罹難員工家屬及受傷員工各推舉一位，及律師、會計師各一位。
會議中針對專款運用計畫運用原則和捐款用途進行審議，決議本專案捐款運用三大原則：
（一） 各級政府機關（構）依法應負之責任及費用不得以本專款支應
（二） 本專款不影響罹難者家屬、傷者依法對第三人得請求或追訴之權利
（三） 捐款百分之百用於罹難者之遺屬、傷者及其家屬身上
捐款用途則包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助和其他罹難者家屬、傷者及其家屬經評估有需求之服務或費用等為主。因此次爆炸事受傷者達109人，為避免其生活陷入困境，縣府從該專案先發放生活扶助金，曾住院者每人10萬元，經醫院診治未住院者2萬元，經委員會討論後予以追認。
另為提供家屬及傷者最大協助，會議也擬訂專案捐款運用計畫基凖草案，擬參照「衛生福利部辦理0402臺鐵408次列車事故案捐款運用計畫」，暫列罹難者家屬扶助金、傷者扶助金、罹難者子女、嚴重外傷者子女教育資助金等四項。
其中傷者傷病程度認定，決議採外傷嚴重度分數(Injury Severity Score,ISS)為認定標準，將由縣府衛生局協助傷者傷病程度認定，及早確認各級程度傷者人數，以利後續扶助金額度討論；社會處則持續進行傷者各項服務需求評估，據以滾動式修正捐款用途。
本次會議同時通過受災者法律服務計畫，提供受災者損害賠償請求諮詢服務和後續賠償訴訟費用，也針對受災者、親友、第一線救災人員、目睹救災人員創傷症候群進行心理生活重建服務計畫。
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