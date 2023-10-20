金鐘58／Sandy吳姍儒「沒緣分媽媽」驚喜現身！吳宗憲表情成亮點
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，陳亞蘭、劉品言搞笑串場表演，吳宗憲現場要Sandy吳姍儒喊叫劉品言媽媽：「趕快叫『沒有緣分的媽媽』！」接著陳亞蘭順勢湊合劉品言與吳宗憲在一起，吳宗憲笑得合不攏嘴，露出期待的表情，緊盯劉品言答覆，無奈最後還是被劉品言拒絕。
記者黃雅琪／台北報導
陳亞蘭化身「小男孩」贈送棒棒糖給陶晶瑩、郭書瑤，接著調侃曾國城說：「我發現你很有禮貌的看著我媽媽（劉品言），很有禮貌的地方（胸部），阿公！」下一秒，劉品言又Cue到才剛當「阿公」的吳宗憲，陳亞蘭笑喊：「阿公你很紅，而且很有錢」，虧他包100萬元的紅包給徒弟KID，還想要湊合Lulu、陳漢典獻上200萬元禮金。
吳宗憲現場搞笑指著劉品言，要Sandy趕快喊媽媽：「妳忘了叫，趕快叫『沒有緣分的媽媽』！」逗得大家笑個不停，陳亞蘭則順勢湊合吳宗憲與劉品言：「媽媽乾脆嫁給他好了，妳改嫁！他搞不好給妳3億欸！」鏡頭特寫吳宗憲表情，他笑得合不攏嘴緊盯劉品言答覆，但最後還是被她拒絕：「沒關係啦！我也是想坐在台下，有自己一番事業。」
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。