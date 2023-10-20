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真心話大冒險！韓國瑜直言侯友宜「不會講話」、漢子變汗子

▲韓國瑜（右起）、侯友宜、盧秀燕今晚再度在台中合體。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.20）
▲韓國瑜（右起）、侯友宜、盧秀燕今晚再度在台中合體。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.20）

記者顏幸如／台中報導

前高雄市長韓國瑜今晚在台中與國民黨總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕合體時，突然玩起真心話大冒險，稱5年前首度合體至今，滿頭秀髮的燕子已有1/3白髮、漢子變成滿頭大汗的男孩子，因為大家看他「講話也不會講」、「姥姥不疼舅舅不愛」。稍後上台的朱立倫連忙補救，稱盧秀燕沒有白頭髮，「她非常年輕」；侯友宜也打趣說韓國瑜自己沒頭髮，就算別人有白頭髮也羨慕。

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國民黨「來台中、挺友宜」台中萬人造勢活動，今晚在台中市沙鹿區舉行，現場號稱吸引1.5萬人參加。活動在擔任神祕嘉賓的韓國瑜出場時達到最高潮。韓國瑜憶起5年前他和侯友宜、盧秀燕首度合體，參選市長共創「禿子、漢子、燕子」聲勢高峰，但5年過去「她已經不是年輕燕子，雖說認真的女人最美麗，但這些年身心靈投入台中，現在是3分疲倦、7分美麗」、「5年前滿頭秀髮，現在已是3分白頭髮。」

韓國瑜接著說起侯友宜，感慨當年的漢子「變成流著滿頭大汗的男孩子」、「怎麼選個總統每天流汗」、「講話也不會講，大家忘記他有很多優點」、「選舉選到姥姥不疼、舅舅不愛」、「漢子不停的在流汗，被講得都傻了、頭都昏掉了、父子騎驢了」。

韓國瑜說，他沒要大家支持侯友宜，但要大家好好看這個「產品」，侯友宜有很多優點，曾是全國十大傑出青年、千島湖大屠殺時的台灣警方代表、南非武官劫持事件的英勇事蹟，以及曾是最年輕的警政署長、五星縣市長第一名，

韓國瑜說，一般人被1450這樣轟，「3天就抓狂了」，但侯心性穩定。他請大家「看清楚侯友宜的真面目是什麼」？並說4個總統參選中，見過最多生與死的是柯文哲、看過最多鈔票是郭台銘、看過最多貪官污吏的是賴清德，但一直在生死間徘徊的是侯友宜，

韓國瑜致詞後，盧秀燕和侯友宜、國民黨主席朱立倫一起大進場、接受支持者歡呼。盧秀燕笑著說，5年前禿子、漢子、燕子在台中合體，當時沒有資源、作戰很辛苦，最後卻創造地方選舉的大勝利，如今3人再次合體，希望從台中出發翻轉台灣、邁向勝利之路。若侯友宜當選，「禿子、漢子、燕子會謝謝大家、做牛做馬為大家服務」。

朱立倫致詞時稱讚韓國瑜講得很棒，但「只有講錯一句話，盧秀燕沒有白頭髮，她非常年輕」。侯友宜也稱讚韓國瑜妙語如珠，句句講到大家心裡去，他聽到捨不得進來，隨即轉頭對盧秀燕說「當然最可愛的是你的白頭髮那段，韓國瑜沒有頭髮，所以很羨慕，就算有白頭髮也羨慕。」

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