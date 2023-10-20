真心話大冒險！韓國瑜直言侯友宜「不會講話」、漢子變汗子

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國瑜接著說起侯友宜，感慨當年的漢子「變成流著滿頭大汗的男孩子」、「怎麼選個總統每天流汗」、「講話也不會講，大家忘記他有很多優點」、「選舉選到姥姥不疼、舅舅不愛」、「漢子不停的在流汗，被講得都傻了、頭都昏掉了、父子騎驢了」。
韓國瑜說，他沒要大家支持侯友宜，但要大家好好看這個「產品」，侯友宜有很多優點，曾是全國十大傑出青年、千島湖大屠殺時的台灣警方代表、南非武官劫持事件的英勇事蹟，以及曾是最年輕的警政署長、五星縣市長第一名，
韓國瑜說，一般人被1450這樣轟，「3天就抓狂了」，但侯心性穩定。他請大家「看清楚侯友宜的真面目是什麼」？並說4個總統參選中，見過最多生與死的是柯文哲、看過最多鈔票是郭台銘、看過最多貪官污吏的是賴清德，但一直在生死間徘徊的是侯友宜，
韓國瑜致詞後，盧秀燕和侯友宜、國民黨主席朱立倫一起大進場、接受支持者歡呼。盧秀燕笑著說，5年前禿子、漢子、燕子在台中合體，當時沒有資源、作戰很辛苦，最後卻創造地方選舉的大勝利，如今3人再次合體，希望從台中出發翻轉台灣、邁向勝利之路。若侯友宜當選，「禿子、漢子、燕子會謝謝大家、做牛做馬為大家服務」。
朱立倫致詞時稱讚韓國瑜講得很棒，但「只有講錯一句話，盧秀燕沒有白頭髮，她非常年輕」。侯友宜也稱讚韓國瑜妙語如珠，句句講到大家心裡去，他聽到捨不得進來，隨即轉頭對盧秀燕說「當然最可愛的是你的白頭髮那段，韓國瑜沒有頭髮，所以很羨慕，就算有白頭髮也羨慕。」