羽球丹麥賽／戴資穎慘遭馬琳逆轉！關鍵時刻連續丟分 無緣進4強
台灣羽球名將戴資穎今（20）日對上西班牙前世界球后馬琳（Carolina Marin），雙方在丹麥公開賽女單8強碰頭，激戰3局後她以21:19、15:21、18:21落敗，無緣晉級4強。
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎昨天才剛剛擊敗泰國好手Busanan Ongbamrungphan，拿下自己生涯的第500勝，世界排名第4的她，過去曾在2018年、2019年丹麥公開賽2度封后，這次就是要來挑戰在賽史的第3座冠軍。
戴資穎近期狀態並不理想，在亞運輸給大堀彩，北極賽又輸給不敵泰國女將李美妙，個人主動失誤太多是主因。這次比賽要走到最後，在這一點上勢必得改善。
首局雙方一路激戰18:18，小戴先取得局點，雖被化解一個，但還是以21:18先下一城。不過次局她遇到麻煩，在該局中段被拉開分數，以15:21讓出。決勝局戴資穎一度以6:4領先，但被馬琳打出一波5:1的小高潮後處於落後，之後雙方開始拉鋸，但小戴關鍵時刻連掉6分，以18:21輸掉比賽。
馬琳這一場逆轉晉級之後，將對上印度名將辛度（P. V. Sindhu），她在今天的比賽擊敗泰國革通（Supanida Katethong），順利晉級到4強。