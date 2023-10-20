金鐘58／《營業中》獲獎炎亞綸有望回歸？製作人：相信一定會的！
第58屆金鐘獎「益智及實境節目獎」由TVBS、好看娛樂製作的實境類經營節目《來吧！營業中》勇奪，TVBS副總監和節目製作人葉佩蓉一同領獎。葉佩蓉（小葉）台上感謝6主持人庹宗康、炎亞綸、鬼鬼吳映潔、姚元浩、顏佑庭。炎亞綸因陷入#Me Too風波，後來暫停演藝事業，並退出該系列節目《嗨！營業中2》，今（20）日葉佩蓉被問炎亞綸是否有機會重返《嗨！營業中》新一季，直言：「相信一定會的！」
記者黃盈容／台北報導
由TVBS、好看娛樂製作的實境類經營節目《來吧！營業中》播出後創造高收視與高話題，後來TVBS與好看娛樂拆夥，好看娛樂找同班底主持《嗨！營業中》。而炎亞綸因陷入風波，退出《嗨！營業中2》，但葉佩蓉表示，私底下大家有個群組，彼此都有在聯繫，透露炎亞綸沒有特別沈寂，一直都很好。
《來吧！營業中》可說是開創台灣「實境節目」風潮始祖，葉佩蓉坦言，因當初去算塔羅牌稱她不會獲獎，讓她對獲獎不抱希望，打趣說「下次不會再去那家塔羅牌」。她坦言，當初製作一個台灣沒有人做的類型，挑戰很大，並透露目前已經即將邁向全新一季，要大家敬請期待。
至於人員會否再有變動，葉佩蓉賣關子表示，「還在考慮中」。對於靈魂人物庹宗康會否存在，她只說「敬請期待！」