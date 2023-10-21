金鐘紅毯／安心亞戰袍「開洞又大挖背」露刺青 一轉身美背會發光
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由蔡昌憲、楊小黎擔任「雙現場」主持人，以《牛車來去》首度入圍金鐘視后的安心亞，穿一件式靛藍色水鑽禮服，腰際開洞又挖背，露出胸部下緣私密刺青，美背亮到發光，走路時彷彿水紋在身上流動，豔壓全場，她用台語喊話：「我要拚紅毯最美！」
記者楊穎軒、羅凌筠／台北報導
安心亞表示，穿這件禮服不能駝背，否則會穿幫，有做好防護措施，今天都沒有吃東西，等紅毯走完就可以吃飯，被問得獎有無信心，她說五分之一的機會，原本放話要牽牛走紅毯，最後放棄，「為了大家安全，怕牛屎會害後面的大家」，服裝部分，「背一直很喜歡，今天露一下，身邊的人都說我上半身裸體很美，怕大家不知道我的背很美！」
第58屆金鐘獎戲劇類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。