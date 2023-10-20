NBA／Andre Iguodala宣布退役！隨勇士王朝奪得4冠　2015年奪FMVP

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事實上在去年Iguodala就有意退役，但勇士老將們說服他再打一年，今年他終於下定決心要結束球員生涯，朝著自己很有興趣的創投業進一步發展。他上一次出賽是在今年的3月13日，因為臀部和手腕的傷病讓他整季只打了8場比賽。
Iguodala在2004年選秀大會上以首輪第9順位被費城76人隊選中，他在這座城市度過了職業生涯的前8年，為這支球隊場均貢獻15.3分4.9助攻5.8籃板，並在2011-12賽季入選生涯唯一一次明星賽。
2012年8月，作為四隊交易的一部分，Iguodala被交易到丹佛金塊隊，他在丹佛待了一年，然後以自由球員身份與勇士隊簽約。在灣區他參與了一個王朝的誕生，2015年隨隊在NBA總冠軍賽中擊敗克里夫蘭騎士隊，他在該系列賽中做出巨大貢獻，場均可得到16.3 分5.8籃板4.助攻，並且主防LeBron James，幫助球隊贏得了40年來首座冠軍，自己也獲選為FMVP。
這位實力和運氣兼具的鋒線好手，成為NBA史上第10位連續6年闖入總冠軍賽的球員，在2015年至2019年，他隨勇士隊5進總決，並在2020年隨邁阿密熱火隊再次進入總冠軍賽。
Iguodala大概不會是名人堂球員，不過作為一名黃金配角，他的生涯大概被很多人所羨慕，並且克盡了自己全部潛力。