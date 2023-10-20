李善均吸大麻「超美千金也在」！頂級染毒名單曝光 全是知名慣犯
韓星李善均今（20）日被證實涉嫌吸大麻，即起被網友稱為「第2個劉亞仁」。除了李善均，朴有天前千金女友黃荷娜、前BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希也被列入這起毒品案的調查名單。
記者陳雅蘭／綜合報導
李善均吸毒案名單總計有財閥千金、偶像練習生等8位嫌疑人，其中包含「染毒慣犯」黃荷娜跟韓瑞希。黃荷娜是大企業「南陽乳業」創辦人的外孫女，她早在2019年跟朴有天吸毒被逮，接受調查時還坦承2014年4月、2015年的5、6、9月都有吸毒，但戒毒後被藝人慫恿再犯。
韓瑞希也是「吸毒名人」，除了2017年跟前BIGBANG成員T.O.P呼麻被抓，她也供應毒品給前iKON前成員B.I；2人這次再被爆出染毒，大眾不以為意。
李善均認了吸毒，經紀公司「Hodoo Entertainment」證實並向外界道歉，也透露李善均此前受到恐嚇威脅3億封口費，「關於李善均的報導，抱歉讓大家擔憂，公司目前正在對李善均的疑惑進行確認，今後會認真配合機關的調查。同時，李善均持續被事件相關人物A某恐嚇和威脅，對此已向調查機關提交訴狀。今後的進展情況，將透過法律代理人進行說明」。