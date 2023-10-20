與AIT主席羅森伯格四度會面！林右昌特地準備「紅豆車輪餅」招待

美國在台協會AIT主席羅森伯格（Ms. Rosenberger）今年第三度訪台，內政度長林右昌今（20）日表示，很高興與羅森伯格女士再次會面，林右昌還特別事先請她許願希望的點心「大家絕對想不到她最愛吃的是紅豆，所以我特別為她準備了紅豆餡的台灣車輪餅」、「我想大家從她的笑容看來，應該會知道主席對台灣點心的喜歡！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 林右昌晚間在臉書上發文表示，很高興與美國在台協會 AIT 主席羅森伯格女士再次會面，這已經是今年以來羅森伯格主席第三次來台，也是他與羅森伯格的第四次見面。林右昌說，每次見面他們都深入交換關於台美重大議題的意見，而他也特別向主席分享近來在強化台灣全社會韌性上所做的努力，包括今年年初，土耳其發生大地震，台灣搜救隊派出專機在24小時內到達災區展開人道救災與援助工作，讓世界各國留下深刻印象；此次，921 國家防災日大規模震災救災動員演練，台灣也邀請到一共16國派員參加觀摹和演練。▲美國在台協會AIT主席羅森伯格（左）訪台，與內政部長林右昌（右）會面，深入交換關於台美重大議題的意見。（圖／翻攝自林右昌臉書）林右昌提到「我們已透過廣泛的國際交流，從訓練圖像、軟體、表格等，全部按照國際的規格與標準來進行訓練，台灣搜救隊伍已可在國際共同溝通平台上與各國搜救隊伍直接完全對接，不管世界何處有難，台灣都可以幫得上忙！」此次會面，林右昌也特別事先請她許願希望的點心，才發現原來他喜歡紅豆，因為知道羅森伯格女常忙碌且行程滿檔，一定沒辦法準時用餐，因此特別為她準備了紅豆餡的台灣車輪餅「我想大家從她的笑容看來，應該會知道主席對台灣點心的喜歡」。▲內政部長林右昌（右）特地準備紅豆車輪餅，招待美國在台協會AIT主席羅森伯格（左）訪台。（圖／翻攝自林右昌臉書）對台軍售不受以巴影響 AIT主席舉例軍事融資：了解北京對台壓力一年內三度見AIT主席羅森伯格 柯文哲贈KP小物當作伴手禮美豬被炒作成毒豬？薛瑞元：恐釀國際貿易歧視 曝AIT抗議了AIT主席羅森柏格三訪台灣 曾是布林肯愛將、拜登對華政策推手