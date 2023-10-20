金鐘58／評審內幕曝光！《綜藝玩很大》主持與節目均到最後一輪敗
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮圓滿落幕，評審總召李景白曝光評審內幕，透露「益智及實境節目主持人獎」，最終評審討論4輪才出爐，最後一輪被討論的是曾國城的《一字千金》和吳宗憲、KID、坤達主持的《綜藝玩很大》，最終由曾國城獲獎。而「益智及實境節目獎」則經過3輪討論，《綜藝玩很大》同樣也進決賽，可惜依舊被同樣是好看娛樂製作的《來吧！營業中》得獎。
記者黃盈容／台北報導
李景白也說《綜藝大熱門》能獲得最佳綜藝主持人獎，因節目做很久，還能持續創新很厲害。他同樣也給做9年的節目《綜藝玩很大》高度肯定，但是每個評審有各自的喜好。
對於「益智及實境節目獎」2不同類型節目擺在一起討論，有失公平，李景白認為，二者沒辦法把放在一起討論，單純是看評審口味。而吵了多年的益智與實境「分家話題」，今再次被提起，李景白坦言，要看報名件數。
胡瓜的《最強綜藝秀》獲「最佳綜藝節目獎」，李景白直言，《最強綜藝秀》，跟其他節目不太一樣，花很多精神，整個現場也不是只有表演，就算節目停了，不影響它獲獎，評分標準不會說收視不好，就給低分，那這樣讓觀眾選就好了。
今打開獲獎名單，曾國城、吳宗憲、胡瓜均在裡面，不禁讓人有「分豬肉」的懷疑，李景白表示，他最後得知名單也嚇到，但其實評審彼此不知投給誰，無法控制名單。