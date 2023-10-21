美麗島民調出現重大變化！吳子嘉：賴清德呈現大幅向下走趨勢

名家論壇》錢震宇／賴清德騙騙騙

▲之前講台獨萬歲的賴清德，突然變成兩岸和平愛好者？（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）
▲之前講台獨萬歲的賴清德，突然變成兩岸和平愛好者？（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）

文/錢震宇

國內政壇因為藍白合的事情，吵得沸沸揚揚，占盡選舉版面。但攸關台灣前途更重要的其實是AIT理事主席羅森伯格的發言，羅森伯格罕見地在選前三度台台，而且是明確表態「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並呼籲兩岸展開對話。誰支持台灣獨立？誰能夠重啟兩岸對話？或許正是美方想要傳遞給台灣選民的訊息。

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巧合的是，民進黨總統參選人賴清德選在今天對外強調，「會把台海和平當作是他做總統的使命」，還說「和平無價，戰爭沒有贏家」。果然騙習慣了，說謊都不用打草稿的！賴清德忘記他說過，他是一個「務實的台獨工作者」？忘了自己曾經在立院舉著「台灣獨立萬歲」的牌子？

賴清德也忘了自己是民進黨的黨主席，民進黨黨綱第一條就是「建立主權獨立自主的台灣共和國」，所以民進黨主張「依照台灣主權現實獨立建國，制定新憲，使法政體系符合台灣社會現實，並依據國際法之原則重返國際社會。」 賴清德更忘了自己在2008年7月1日擔任民進黨立院黨團幹事長時，批評「陸客來台」等於「解放軍侵台」；同年11月24日接受媒體專訪，談到兩岸直航時表示，「如果中國戰鬥機跟在民航機後面，或民航機內有解放軍，台灣根本反應不及，這不是危言聳聽，國防部已經進行過木馬屠城記的軍事演習了」。

現在選舉到了，賴清德馬上改口說有向陸委會建議要開放第三地陸客來台觀光，也歡迎陸生來台就讀。

是時光錯亂，還是腦筋出問題？之前講台獨萬歲的賴清德，突然變成兩岸和平愛好者？原本說陸客來台就是解放軍來台的賴清德，怎麼變成聽到旅遊業者的心聲就覺得陸客來台是一件好事？

賴清德變變變、騙騙騙的還不只一樁。之前反核的賴清德現在也改口，若未來新技術能解決核安及核廢料則不排除核能運用。過去說要非核家園，日前又說核能要當緊急使用；現在一邊說核電廠重啟有法律等障礙，一邊又說未來可能可以運用。能源政策在賴清德口中，前後不一、自我矛盾，民眾想問「到底哪一個才是真正的賴清德」？

民進黨執政下，兩岸現狀已經被改變了，海峽中線不見了、戰機繞台成為常態、陸客陸生不來、兩岸交涉被已讀不回，這不是只有一方的責任，這是民進黨，也是執政黨的責任。但現在的民進黨視而不見、一再操弄意識形態，這是讓美方擔心，甚至無法放心的主因。

侯市長這次訪美期間羅森伯格四度與侯市長見面，卻選擇缺席賴清德的訪美接機，只出席了舊金山僑宴。美方對誰放心、對誰擔心，釋出的訊息已經非常明顯。出來混就是要還的，選舉到了就是檢驗候選人的時候，說過什麼、做過什麼，「一個也逃不掉」。




●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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