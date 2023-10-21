金鐘58／陳漢典等18年拿獎！謝《康熙》提拔 小S祝賀截圖藏亮點
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（20）日晚間7點在國父紀念館舉行，由劉品言、陳亞蘭擔任主持人，最佳綜藝節目主持人頒給了《綜藝大熱門》的吳宗憲、LULU黃路梓茵、陳漢典，最感動的是陳漢典入行18年，終於得到殊榮肯定，他在台上感恩《康熙來了》的主持人蔡康永和小S（徐熙娣），讓觀眾看到自己。小S隨後也在臉書回覆他的致詞，「恭喜漢典，我知道你非常想拿這個獎，很替你開心！祝你平安」，搞怪截圖竟成為亮點。
記者江芷稜／綜合報導
從小喜歡跳舞、模仿的陳漢典，曾擔任大學熱舞社社長，他2006年參加綜藝節目《全民大悶鍋》模王選拔活動，由製作單位及網友票選為第一名，雖然獲選為冠軍，初期表現機會不多，他經常主動待在攝影棚爭取露臉機會。而後他擔任《康熙來了》助理主持人，雖然只是綠葉角色，經常被小S欺負、惡整，卻因此被觀眾熟識，知名度大開。
從2015年起，陳漢典6度以《綜藝大熱門》入圍最佳綜藝主持人，卻屢次槓龜錯失獎項，這次出道18年終於獲得肯定，他感動掉下眼淚，表情相當激動，結果小S發文恭喜他得獎，卻截圖陳漢典閉上眼睛的瞬間，讓網友大笑說「等等，為什麼是這種照片XD」、「S姐別這樣！！18年真的很難拿」、「小S太幽默了，什麼意思啦」。