金鐘58／吳宗憲放話「今年是我最後1次」！心疼KID《玩很大》失利
吳宗憲、KID（林柏昇）、謝坤達主持的實境節目《綜藝玩很大》今年挑戰金鐘獎失利，接連錯失「最具人氣綜藝節目獎」、「益智及實境節目主持人獎」、「益智及實境節目獎」，而在三立電視的慶功宴上，KID難掩落寞神情，讓吳宗憲十分心疼，同時也拋出震撼彈，「今年是我最後一次的金鐘獎」，希望把舞台留給年輕世代。
記者詹鎰睿／台北報導
金鐘獎評審主任李景白昨（20）日在頒獎典禮結束後解釋，今年就屬「益智及實境節目主持人獎」競爭最激烈，由曾國城《一字千金筆武大匯》與吳宗憲、KID、謝坤達的《綜藝玩很大》殺到第四輪，最終由曾國城抱走大獎。
經由媒體告知後，吳宗憲坦言，心裡滿難過的，「就算殺到第18輪敗下來也是敗啊！」同時也認為，實境節目與益智節目應該要分開來，「就不一樣的東西嘛。」另外也心疼KID，前陣子為了《玩很大》受傷，「沒有KID！就不會有綜藝玩很大，今年沒得獎太可惜了，你要他們再怎麼樣努力了？太不忍心了！」
此時，吳宗憲又說，「今年應該是我最後一次參加金鐘獎」，自認要向江蕙看齊，「二姐留下很好的標竿，再得獎也沒有初次上舞台的激情，覺得要留給年輕朋友。」雖然吳宗憲強調，今年是他為大家服務的最後一年，但他節目還是照做，「我不再參加金鐘獎啦！意思不大，誰得獎我都開心。」並希望未來金鐘獎，除了要立足台灣，更要放眼全世界，「講華語的地方，都要邀請大家來參加。」