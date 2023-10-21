英相會晤巴勒斯坦與埃及領袖　重申支持「兩國方案」

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英國首相府一名發言人表示，蘇納克與塞西指出，各國領導人應盡其所能避免衝突在區域內蔓延，且應盡一切努力阻止恐怖主義、保護平民。
蘇納克肯定埃及採取措施以儘快重新開啟與加薩走廊（Gaza Strip）交界的拉法關卡（Rafah crossing）；英國也致力做出貢獻，以提供加薩平民協助、緩解加薩當地嚴峻的人道情勢。
蘇納克與塞西達成共識，將一同努力確保運送人道救援進入加薩的工作兼具效率與效益。
英國首相府一名發言人指出，與阿巴斯會談期間，蘇納克就加薩地區、包括阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）平民的慘重傷亡，向阿巴斯致上深切哀悼。
蘇納克與阿巴斯一致認為，各方皆應採取行動保護平民、民用設施，並將無辜傷亡降至最低。同時，蘇納克與阿巴斯一致譴責巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）的恐怖主義行為，並強調「哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民」。
以色列7日遭哈瑪斯自加薩走廊發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰，並對既有居民約230萬人的加薩實施轟炸、斷電斷水斷糧斷燃料、要求限期遷移。
埃及政府曾指出，以軍轟炸緊鄰拉法關卡的加薩土地，是救援物資遲遲無法從埃及進入的原因之一。以方則對救援物資可能會落入哈瑪斯等激進武裝組織手中表達疑慮。
蘇納克16日在英國國會就以巴衝突發表聲明時提到，英國及盟友都相信，哈瑪斯無法代表巴勒斯坦人、也無法為巴勒斯坦人正當的心願代言，而他們的心願就是同等享有安全、自由、正義、機會和尊嚴。為確保區域和平穩定，允許以色列和巴勒斯坦各自作為主權完整獨立國家並存的「兩國方案」將是解方。（編輯：徐睿承）1121021
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