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金鐘58／《玩很大》分數第二錯失金鐘！KID酸：就跟人氣獎一樣啊

▲吳宗憲（左起）、謝坤達、KID主持的《綜藝玩很大》以第二名錯失金鐘大獎，讓KID忍不住在慶功宴上自嘲：「就跟人氣獎一樣啊！」（圖／NOWnews攝影中心）
▲吳宗憲（左起）、謝坤達、KID主持的《綜藝玩很大》以第二名錯失金鐘大獎，讓KID忍不住在慶功宴上自嘲：「就跟人氣獎一樣啊！」（圖／NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／台北報導

KID（林柏昇）與謝坤達、吳宗憲聯手主持的《綜藝玩很大》，在今年第58屆金鐘獎全數摃龜，特別是「益智及實境節目主持人獎」再經過4輪的投票後，仍舊輸給了曾國城的《一字千金筆武大匯》。而在三立慶功宴上，KID與坤達一搭一唱，自嘲「就跟人氣獎一樣啊！」坤達更表示，「如果有演唱會，我也要在上面宣傳人氣獎的票！」

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由於《飢餓遊戲》在今年金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」上卯足全力催票，除了峮峮的百萬爪迷，還有孫協志、王仁甫、許孟哲在演唱會上的盡情催票，以及蔡黃汝大方現身「八三夭」演唱會，與男友阿璞攜手拉票等等，成功擊倒《綜藝玩很大》，終於拿下金鐘首座獎項。

▲吳宗憲（中）放話，今年金鐘獎是他最後一次，同時也心疼KID（右一）與坤達（左一）的《綜藝玩很大》失利。（圖／記者陳明中攝影）
▲坤達（左一）還說如果有演唱會，他也要在上面催票，與KID（右一）一搭一唱，嘲諷值開滿。（圖／記者陳明中攝影）
談到《綜藝玩很大》在「益智及實境節目主持人獎」中殺到第四輪才敗給了《一字千金筆武大匯》一事。KID則感嘆自嘲：「可惜啊！跟人氣獎一樣也是第二高！」自比老二哲學；謝坤達則是被問有關Energy有沒有要舉辦演唱會時，先是回應「我不知道有這樣的消息！」接著又轉過來狂酸，「如果今天有演唱會的話，我要在上面宣傳人氣獎的票。」兩人一搭一唱嘲諷值滿點。

吳宗憲幫忙平緩，「今年我輸了，但我非常開心，《飢餓遊戲》年輕人非常在意，你們在小巨蛋宣傳電視節目！誰得獎，我都開心。」並感謝各位媒體與網友的努力，讓金鐘獎能夠開放大家參與投票。接著，吳宗憲又表示，大家要好好珍惜，「這畫面可能是我們最後一次！」意指未來不再參與金鐘獎。

▲《飢餓遊戲》奪下第58屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《飢餓遊戲》奪下第58屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，製作人直呼，這是大家一起努力得來的。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡黃汝（右）、峮峮金鐘紅毯開高衩露美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡黃汝（右）與峮峮替飢餓3帥們走金鐘紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）

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