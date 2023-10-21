金鐘58／胡瓜哽咽談丁柔安缺席 被問幫熊霓作媒傻眼噴2字
胡瓜、賴慧如、吳怡霈昨（20）日主持的節目《最強綜藝秀》奪下本屆金鐘最大獎「綜藝節目獎」。他和該節目班底熊霓近期被傳私下「頗有交情」，但昨天不避諱一起走紅毯，還出席慶功宴大方一起合影，那要幫熊霓物色新對象？他笑回：「哇靠......謝謝大家。」至於為何從典禮到慶功，就是不見每年都陪在身邊的丁柔安？胡瓜語重心長，微微哽咽地說：「我明天還有家人的告別式，只是我沒講而已，就到這裡，我們不要再提下去。」
記者蔡依庭／台北報導
最近因為是是非非的新聞，胡瓜在開訪前，公關早已打預防針只能問有關節目的部分。不過時事題難免被問有關的問題，擔心會偷拍？胡瓜坦蕩蕩地表示，「我從來都不防狗仔，我正常出席我幹嘛怕狗仔。」
胡瓜瘦了15公斤很有感，自信地說：「我還會繼續瘦，像我在吃小黃瓜、喝水、黑咖啡都是最舒服，因為我已經做了4年，過去靠不當的減肥，我知道觀眾想看我復胖，但我不可能復胖！」他透露，這2年是節目最少的時候，就開始看營養師，然後走路當運動，有人認為他有在練胸肌，但其實也沒有。現在的他，每天都喝好幾千毫升的水、每天走2小時操場。
談到做節目，胡瓜今年出道40年，心中有非常多的感觸，尤其在做《最強綜藝秀》，因為他都親力親為，做到後來都生病脖子轉不動、瘦了，還有人對他說：「實你滿適合當總經理，但我只能把自己的事做好，平常多準備，比賽才不路流淚。」