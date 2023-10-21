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想證實自己沒那麼殘暴！哈馬斯以人道名義　釋放美國人質母女

▲擁有美國、以色列雙重國籍的人質母女，朱迪思和娜塔莉，7日在加薩走廊附近遭擄，歷時2週終於被哈馬斯釋放。（圖／美聯社／達志影像）
▲擁有美國、以色列雙重國籍的人質母女，朱迪思和娜塔莉，7日在加薩走廊附近遭擄，歷時2週終於被哈馬斯釋放。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室20日證實，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）已釋放了7日襲擊以色列南部時，綁架的2名美國人質，同時也是一對母女。據哈馬斯聲明所述，釋放人質是為了向全球證明，哈馬斯並非極端的法西斯政權。

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綜合《路透社》等外媒報導，朱迪思和娜塔莉（Judith and Natalie Raanan）來自美國伊利諾州，擁有以色列和美國的雙重國籍，約2週前被從加薩邊境的納哈爾奧茲基布茲（Nahal Oz kibbutz）帶走，也是自以哈7日爆發衝突以來，第一批獲釋的人質。

▲以色列政府提供的照片顯示，朱迪思和她僅17歲的女兒娜塔莉，在以色列士兵、人質協調員護送下，返回以色列。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列政府提供的照片顯示，朱迪思和女兒娜塔莉，在以色列士兵、人質協調員護送下，返回以色列。（圖／美聯社／達志影像）
哈馬斯發言人阿布烏拜達（Abu Ubaida）表示，人質被釋放是回應另一個中東國家-卡達為了斡旋付出的努力，是出於人道主義的考量，也是向美國和世界證明，拜登政府對哈馬斯的說法是錯誤的，毫無根據。

有熟知人質談判情況的消息人士透露，2名美國公民獲釋是第一步，各方正在討論釋放更多人質。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）證實，美國駐以色列大使館很快就會見到這對母女，拜登總統（Joe Biden）也透過聲明，感謝卡達和以色列在確保2人獲釋方面的協助。

不過，迄今仍有約10名美國公民，在以色列與哈馬斯的衝突中失蹤，以色列軍方20日發表聲明稱，大多數人質「還活著」。

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