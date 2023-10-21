MLB／Jose Altuve逆轉3分砲！太空人5:4遊騎兵連追3場系列賽聽牌
MLB美聯冠軍戰在（21日）上演G5天王山之戰，由德州遊騎兵在主場迎戰休士頓太空人，此戰前5局雙方戰成1:1平手，但遊騎兵靠著4棒Adolis Garcia在6局下掃出3分砲取得超前，但無奈遊騎兵終結者Jose Leclerc在9局上登板砸鍋，遭Jose Altuve掃出逆轉3分砲，終場太空人就以5:4擊敗遊騎兵，系列賽連扳三場取得3勝2敗聽牌優勢，雙方將在23日回到太空人主場，進行美聯冠軍戰G6。
記者張志宇/綜合報導
太空人在首局上率先展開攻勢，靠著Alex Bregman掃出左外野全壘打先馳得點，來到5局遊騎兵給予反擊，靠著Nathaniel Lowe 左外野全壘打追平比分，雙方前5局打完戰成1:1平手。
來到6局上，太空人攻勢再起，先靠Alex Bregman保送上壘與Yordan Alvarez安打形成一、三壘有人，隨後Jose Abreu掃出中外野安打超前比分，但6局下遊騎兵靠著Adolis Garcia掃出左外野3分砲逆轉。
遊騎兵一路帶著4:2領先進到9局上，由終結者Jose Leclerc登板，但一上場先遭到太空人代打Yainer Diaz 擊出安打，隨後又對代打Jon Singleton投出保送形成一、二壘有人，此時輪到Jose Altuve打擊，一棒掃出左外野逆轉3分砲，終場太空人就以5:4逆轉遊騎兵連拿3勝，在系列賽取得3勝2敗聽牌優勢。
此外Jose Altuve在9局上掃出逆轉3分砲，是他生涯在季後賽的第26轟，排名美國職棒史上第2名，僅次於Manny Ramirez的29轟。