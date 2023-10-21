快訊／李善均吸毒當第2個劉亞仁！行為害慘許光漢　新劇中斷拍攝

金鐘58／5566無緣主持人獎！彩排演唱會心繫金鐘　難掩失落吐心聲

▲5566以《飢餓遊戲》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，正在彩排演唱會的他們未能出席，仍看直播關心，吐失落心聲。（圖／飢餓遊戲臉書）
▲5566以《飢餓遊戲》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，正在彩排演唱會的他們未能出席，仍看直播關心，吐失落心聲。（圖／飢餓遊戲臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（20）日完美落幕，其中「益智及實境節目主持人獎」入圍的有曾國城、吳宗憲、陶晶瑩等人，天王天后的組合堪稱死亡之組，5566也以《飢餓遊戲》入圍，卻無緣獎座，他們人在馬來西亞彩排演唱會未能到場，在直播中吐露心聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孫協志（左起）、許孟哲、峮峮、蔡黃汝、王仁甫組「飢餓保全」，力抗來賓。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》無緣主持人獎，仍抱得一獎項「最具人氣綜藝節目獎」。（圖／中視提供）
5566因今（21）日在馬來西亞舉辦演唱會，昨日的金鐘獎頒獎典禮無法到場，王仁甫、孫協志、許孟哲3人仍在彩排空檔觀看直播，「益智及實境節目主持人獎」最後由曾國城拿下，雖然難掩失落，孫協志仍表示，「入圍就是肯定，非常謝謝金鐘獎，以及電視行業的所有人，大家都是盡全力去完成節目，每一位台前幕後的人都用最有限的資源去完成，讓觀眾開心放鬆，這也是我們做節目的用意。」他也以正面態度看待金鐘失利，「只要《飢餓》還存在著，就年年有機會。」

▲豆花妹第一次露出腳趾，她幽默表示：「帶下面的長輩亮相。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲豆花妹、峮峮（左）代表《飢餓遊戲》走金鐘紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
王仁甫也在直播中感謝一位陪伴《飢餓遊戲》7年的工作夥伴，「我們有一位很重要的朋友，在這七年陪我們做節目，幾個月前離開我們去當天使，原本如果有拿獎想好好謝謝祂，即便沒拿到獎，但是在心中我們永遠謝謝祢，為節目付出我們會繼續努力。」

《飢餓遊戲》播出至今7年，4度入圍金鐘獎，終於在今年拿下「最具人氣綜藝節目獎」，成為當晚一個開胡的節目，製作人樂表示「我也會遵守承諾，我要去跳澳門塔了！」
 

更多「金鐘58獎落誰家」相關新聞。

金鐘58／《飢餓遊戲》成員病逝！製作人淚喊：獻給另外世界的好友

金鐘58／《飢餓遊戲》摘人氣獎！製作人見灌票風波認了：心很忐忑

金鐘紅毯／豆花妹「帶下面長輩亮相」！《飢餓》被超車她自信回應

金鐘58／豆花妹比美失敗大走光！藍心湄急喊：看到白色不要再掰了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞