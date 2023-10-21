金鐘58／5566無緣主持人獎！彩排演唱會心繫金鐘 難掩失落吐心聲
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（20）日完美落幕，其中「益智及實境節目主持人獎」入圍的有曾國城、吳宗憲、陶晶瑩等人，天王天后的組合堪稱死亡之組，5566也以《飢餓遊戲》入圍，卻無緣獎座，他們人在馬來西亞彩排演唱會未能到場，在直播中吐露心聲。
記者薛羽彤／綜合報導
5566因今（21）日在馬來西亞舉辦演唱會，昨日的金鐘獎頒獎典禮無法到場，王仁甫、孫協志、許孟哲3人仍在彩排空檔觀看直播，「益智及實境節目主持人獎」最後由曾國城拿下，雖然難掩失落，孫協志仍表示，「入圍就是肯定，非常謝謝金鐘獎，以及電視行業的所有人，大家都是盡全力去完成節目，每一位台前幕後的人都用最有限的資源去完成，讓觀眾開心放鬆，這也是我們做節目的用意。」他也以正面態度看待金鐘失利，「只要《飢餓》還存在著，就年年有機會。」
王仁甫也在直播中感謝一位陪伴《飢餓遊戲》7年的工作夥伴，「我們有一位很重要的朋友，在這七年陪我們做節目，幾個月前離開我們去當天使，原本如果有拿獎想好好謝謝祂，即便沒拿到獎，但是在心中我們永遠謝謝祢，為節目付出我們會繼續努力。」
《飢餓遊戲》播出至今7年，4度入圍金鐘獎，終於在今年拿下「最具人氣綜藝節目獎」，成為當晚一個開胡的節目，製作人樂表示「我也會遵守承諾，我要去跳澳門塔了！」