中華職棒／兄弟、桃猿關鍵戰皆派洋投坐鎮 季後賽懶人包一次看
中華職棒34年最後一張季後賽門票，將由中信兄弟和樂天桃猿爭奪，今（21日）起兩隊將進行2連戰，雙方皆派洋投掛帥主投，由桃猿霍爾對決兄弟馬格文，這也是馬格文本季首度面對桃猿，霍爾本季在面對兄弟共出賽4場，拿下1勝1敗、對戰防禦率為3.18。
記者張志宇/綜合報導
由於中信兄弟在17日敗給統一7-ELEVEn獅，若要「自力」拿下季後賽門票，在18日到22日面對桃猿的4連戰得全勝才能進到季後挑戰賽，目前兄弟則是在18日、19日都對桃猿取勝，但接下來兩場兄弟仍沒有輸球本錢，若兄弟只對桃猿拿下3勝，必須桃猿在接下來兩戰對富邦悍將的比賽都輸球，才有機會進到季後賽，還有另一種可能若兄弟對桃猿拿下3勝，桃猿對悍將拿下1勝1敗，兄弟一定得在23日對統一獅的比賽奪勝，才能闖進季後賽。
反觀桃猿在與兄弟的4連戰中，輸掉前2場，若想要「自力」進到季後賽，在今客場出戰兄弟，與明主場迎戰兄弟的比賽皆不能輸球，還有一種可能就是桃猿若在4連戰中僅拿下1場，仍還有希望進到季後賽，在接下來兩戰對陣悍將的比賽皆不能輸球，若兩場都輸球就由兄弟晉級季後賽。
霍爾前一場一軍先發是9月29日，當時對獅隊投4局失掉5分責失分吞敗，本季一軍對兄弟有4場先發，戰績1勝1敗，投22.2局被敲4轟，失掉11分（10分責失分）、對戰防禦率3.18。
馬格文截至目前一軍僅2場出賽，對手分別是味全龍和富邦悍將，戰績0勝1敗，出賽防禦率5.40，目前一軍還沒有與桃猿對戰紀錄。