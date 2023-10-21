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別等旅展！星宇航空線上先開搶85折　飛日本沖繩來回「不用萬元」

▲星宇航空推出線上旅展，昨（20）日開跑，至11月17日前從官網、APP預訂所有航線機票享85折起。最低價格為飛沖繩，經濟艙來回含稅價僅9559元，最熱門的東京與大阪也僅1萬2千元。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空推出線上旅展，昨（20）日開跑，至11月17日前從官網、APP預訂所有航線機票享85折起。最低價格為飛沖繩，經濟艙來回含稅價僅9559元，最熱門的東京與大阪也僅1萬2千元。（圖／星宇航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

星宇航空針對2023ITF台北國際旅展而搶先推出線上旅展，昨（20）日開跑，至11月17日23:59前，從官網、APP預訂所有航線享85折起，可預訂至2024年5月底機票。其中最低價格為飛沖繩，經濟艙來回含稅價僅9559元，最熱門的東京與大阪也僅1萬2千元，引起民眾瘋搶，昨(20)天下午官網還曾一度掛點，僅能用APP進去。另外，長榮航空同樣剛推出線上旅展，打出72折優惠。

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星宇航空ITF促銷推出全航線85折優惠，記者實際於官網或APP操作預訂，跑完後的來回含稅價格部分航線的確頗值得下訂。以日本航線來說，相比去(2022)年的線上旅展優惠，飛東京、大阪約莫價格最低在1萬4千元，今年價格則為飛東京12221元、大阪12605元。以最熱門的飛東京來說，11月下旬竟也還有12221元，且是午去晚回的時段。另外，飛沖繩價格最低，僅有9559元。飛曼谷甚至也只8440元、飛舊金山僅27291元，目前都是值得考慮的優惠價格。

▲記者實際操作，11月底飛東京，經濟艙果真還有來回含稅價12221元的優惠價格。（圖／翻攝星宇航空官網）
▲記者實際操作，11月底飛東京，經濟艙果真還有來回含稅價12221元的優惠價格。（圖／翻攝星宇航空官網）
而長榮也有推出線上旅展，打出打72折優惠，但因為長榮本就將原價訂得較高，因此折扣後，經濟艙飛東京來回含稅價14724元、飛大阪14062元。但是飛曼谷、飛沖繩，則同樣都在8千元左右。可預訂的出發日期至2024年9月底。

▲長榮航空同樣也有線上旅展，飛曼谷來回最低含稅價僅8千元左右，圖為曼谷景點水門寺Wat Paknam。（圖／翻攝自Burutissara）
▲長榮航空同樣也有線上旅展，飛曼谷來回最低含稅價僅8千元左右，圖為曼谷景點水門寺Wat Paknam。（圖／翻攝自Burutissara）

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