營造在歷史風貌 藍田公園將變身為高雄最大的鹽山主題遊戲區
高雄市政府正積極推動遊戲場大變身，運用在地特色，結合公民參與融入多元價值，從使用者角度出發，營造在地的歷史風貌及豐富趣味的特色遊戲場。工務局局長楊欽富表示，日治時期是下鹽田庄所在的楠梓區藍田公園，將改造成高雄最大的鹽山主題遊戲區，有7公尺高的鹽山主題遊戲塔，力拚今年底完工。
記者郭凱杰／高雄報導
高市府積極推動遊戲場大變身高雄市共有834處公園綠地，鑑於傳統罐頭遊具的安全性與實用性欠妥，加上不少公園環境老舊，市長陳其邁上任後，推動特色公園計畫，並規劃6座旗艦版特色公園，其中1處就是藍田公園。
藍田公園位於高雄大學路及藍田路交叉口，面績3.5公頃周邊住宅林立，是居民休閒運動、親子活動的好去處。藍田里開發甚早，日治時期是下鹽田庄所在，這次改造經民眾說明會熱烈討論，為呼應藍田社區的歷史軌跡，設計高雄最大鹽山主題遊戲塔，高7m的遊戲空間導入各種攀爬、抓握、滑行等多樣感官及體能設施，更打造鹽田意象的親水遊戲區，讓兒童盡情徜徉在都市夏日的浪花狂歡中。
同時設置PUSH BIKE跑道、冒險王區、溜索區、多功能練習場等學齡區孩童遊戲區，以及沙坑、鞦韆及鹽山小塔等幼齡區，營造出分齡分區、豐富有趣的遊戲天堂。
公園處也補充說明，高市府正積極推動公園改造計畫，而藍田公園是其中之一，園區內排水、公廁及植栽也將會一起改善，滿足大小朋友們一整天的放電需求，提供市民夏日清涼放縱的好去處。