金鐘58／陳漢典溫馨回應小S祝賀文「我先睡一下」 她神回覆5字
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（20）日順利落幕，其中一大看點為陳漢典出道18年首奪金鐘，他在台上感謝當年《康熙來了》兩位主持人蔡康永、小S提拔，小S事後也發文祝賀，陳漢典也回覆「謝謝S姐，愛妳喔，我先睡一下」，沒想到小S看到後一句神回覆笑翻眾人，獲得1千多人按讚。
記者薛羽彤／綜合報導
小S在臉書上祝賀他奪得金鐘，「恭喜漢典，我知道你非常想拿這個獎，很替你開心！祝你平安」，並附上陳漢典閉眼的截圖，依舊不改搞笑風格，吸引6萬多名網友朝聖。陳漢典看到後回應「謝謝S姐，愛妳喔，我先睡一下」，沒想到小S竟回「不急著醒來」，笑翻眾人。此外，小S發了兩篇同樣祝賀文，網友笑說：「又喝醉了」，不過她解釋是手滑的緣故。
小S發文後還在網路上和網友互動，有網友表示「他今天那麼帥的鏡頭那麼多，妳真的很會截圖」，小S直回「有嗎？有帥的嗎？」、「人不帥怎麼截到帥的圖。」不過，陳漢典在台上不忘感謝當年在《康熙來了》的兩位前輩，讓不少觀眾熱淚盈眶，直呼「我感覺他準備上台感謝他們兩位應該10年了！終於有機會了！」小S也感性回應「你這段話我倒是挺想哭的！」