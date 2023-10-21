內幕／柯文哲與朱侯分別會面　藍白合可望跳脫民調、整組一起談

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正當藍白合演變成藍白鬥時，柯文哲又自爆，已經在本週與朱立倫、侯友宜會面，據了解，柯文哲是分別與侯、朱兩人見面，但侯朱在藍白合議題上有密切的溝通，因此方向完全一致，無法被找到見縫插針的機會。
黨內人士指出，國民黨與民眾黨的藍白合從來就不是單線作業而已，朱立倫也會在幕僚會談的基礎上，繼續往下談，而朱柯會面主要是因為過去並沒有政黨合作的往例，朱並向柯提出國外的經驗，而從柯文哲主動對外說，也可見柯對這個方向是善意回應。
黨內人士表示，黃金對談的藍白合會前會一直執著在產生人選的方式，無法取得共識，接下來由朱立倫、侯友宜直接接手，以黨主席對黨主席、總統參選人對總統參選人的方式，應該可以跳脫之前的迴圈，除了正副總統搭配外，連帶組閣權、立法院、政策、修憲推內閣制等整組一起談。
而藍白合的時限，黨內人士說，也會從原本踩死的10月底一直延後至正式登記參選前，給雙方多一點彈性跟空間，努力促成最後的合作。
至於政壇盛傳，柯文哲玩兩面手法，已經拉攏到鴻海創辦人郭台銘，郭可望不參選到底，改為支持柯文哲，藍營人士稱，郭除了自身民調低，不足以讓柯文哲當選的因素之外，過去期待郭副手賴佩霞美國籍問題可以成為退場因素，但隨著賴佩霞已經成功放棄美國籍，郭再也不是孤身一人。
黨內人士也強調，國民黨也不是沒有做最壞打算，如果努力到最後一刻，藍白合仍破局，國民黨將會啟動全台組織戰，更會全力固守新北市，防止選後侯友宜遭到罷免。