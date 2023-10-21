柯文哲自曝跟侯友宜、朱立倫見過面 柯競辦：討論立委輔選方案
台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨日透露自己與郭台銘、朱立倫、侯友宜其實都有見過面。對此，柯文哲競選辦公室今（21）日表示，柯、侯見面是禮貌性見面，與朱立倫見面討論立委輔選方案等事宜。
記者呂炯昌／台北報導
藍白合幕僚會議上週六（14日）首度進行磋商，雙邊對於最強在野總統候選人選產出方式各執己見，其後多度隔空叫陣，藍白合陷入僵局。民眾黨主張全民調，國民黨則主張民主初選，隨後侯友宜陣營提出折衷方案，全民調與民主初選並行，但民眾黨仍不買單，藍白合二次幕僚會面也無下文。
不過，昨日柯文哲競選總部舉行「找回財政紀律」政策發布記者會，柯文哲受訪時透露，自己與郭、朱、侯其實都有見過面。柯文哲競辦發言人吳怡萱今日表示，一直接到侯友宜電話，所以他們禮貌性地回覆、禮貌性地見面，因為雙方是私下碰面，比較多是在意見與想法交流，像是在話家常，時間點是10月14日會前會之前。
吳怡萱表示，會前會當天也有很大共識是國會席次極大化，所以在未來推動國會席次上也有跟國民黨主席朱立倫有很多意見上的交流。國民黨也是民眾黨希望合作、爭取支持的方向，兩個主席碰面是非常正常的事，甚至希望在立委輔選上有更多合作的方案。