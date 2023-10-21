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7-11思樂冰買1送1「只限今天」！萬聖節「黑色霜淇淋」也買1送1

▲7-11搶在進入冬季冰品淡季前，思樂冰、霜淇淋兩大夯品同時祭出買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11搶在進入冬季冰品淡季前，思樂冰、霜淇淋兩大夯品同時祭出買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（21）日受到東北季風發威影響，清晨的低溫各地都下降到20-21度左右，7-11搶在入冬冰品淡季前，思樂冰、霜淇淋兩大夯品同時祭出買1送1優惠，有思樂冰「果漾蘋果風味」大杯買1送1，以及現擠霜淇淋指定電子支付方式買1送1，7-11酷聖石複合店「2oz迷你單球、3oz單球冰淇淋」也有買1送1，還可選萬聖節最新暗黑造型口味。

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7-11今（21）日限定，思樂冰「果漾蘋果風味蘇打」大杯買1送1；10月27日至31日迎接萬聖節，思樂冰中杯全品項任選買2送1，週二（23日）即將開賣的「綠精靈」口味也能享優惠，重新詮釋1980年代經典口味，結合香甜爽口的哈密瓜，讓綠肉「哈味」果汁升級為直凍腦門的思樂冰、碳酸口感在口中滋滋彈跳，彷彿頑皮的綠精靈，致敬許多人童年的懷舊滋味。

▲7-11復刻思樂冰「綠精靈」口味，是1980年代超夯經典口味。（圖／7-11提供）
▲7-11復刻思樂冰「綠精靈」口味，是1980年代超夯經典口味。（圖／7-11提供）
同時，即起至10月22日前，7-11「現擠霜淇淋」以及酷聖石複合店「2oz迷你單球、3oz單球冰淇淋」都有買1送1優惠。可搭配7-11酷聖石複合店響應萬聖節，全新推出的「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用喜馬拉雅山玫瑰鹽搭配香奶冰淇淋基底，漆黑外表為成分單純的竹炭粉製成，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，2oz售價59元、3oz售價89元

7-11萬聖節限定商品，還有10月23日現擠霜淇淋將推出「岩鹽牛奶糖風味」，吸睛的黑色外觀，加上以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一班甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元，宣告萬聖節暗黑風潮來臨！可搭配10月27日起至29日、11月3日至11月5日、11月10日至11月12日，使用icash pay享霜淇淋買1送1優惠。

▲7-11攜手COLD STONE聯名推霜淇淋新口味，10月23日起開賣「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11攜手COLD STONE聯名推霜淇淋新口味，10月23日起開賣「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-ELEVEN酷聖石複合店，也將於10月18日起推出「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-ELEVEN酷聖石複合店「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」新上市，今起至22日前2oz迷你單球、3oz單球冰淇淋都有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家則是10月20起至10月22日週末康康五優惠，大杯特濃美式買1送1；隨買跨店取「原萃蜜香紅茶」、「阿奇儂生巧克力戀乳雪糕」、「食麵王泡菜味」、「農心辛拉麵」、「SOMA捲心酥」同商品買1送1。

▲全家本週康康五優惠出爐，現煮咖啡飲品有大杯特濃美式買1送1。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠出爐，現煮咖啡飲品有大杯特濃美式買1送1。（圖／全家提供）

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