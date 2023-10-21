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中華職棒／台鋼二軍封王　藍寅倫發文：我們做到了！要球迷冬盟見

▲台鋼雄鷹二軍封王，藍寅倫FB發文：「我們做到了！真的做到了，謝謝各位球迷對我們的支持，我們冬盟見。」。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹二軍封王，藍寅倫FB發文：「我們做到了！真的做到了，謝謝各位球迷對我們的支持，我們冬盟見。」。（圖／吳政紘攝）

記者張志宇/綜合報導

中職台鋼雄鷹在今年二軍總冠軍遭遇富邦悍將，在昨（20日）北伐成功，以5:2獲勝成功拿下隊史首座總冠軍，也是台鋼主帥洪一中生涯首座二軍總冠軍，在今陣中老大哥藍寅倫也在FB發文表示，「我們做到了！真的做到了，謝謝各位球迷對我們的支持，我們冬盟見。」

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藍寅倫在FB表示，「我們做到了！真的做到了，雖然這只是二軍的冠軍！但是對我們來說 是非常非常重要的獎盃！還有榮耀，勝不驕敗不餒接下來還有更重要的任務要完成！更要謝謝各位球迷對我們的支持、對我的支持！我們一定會更努力的！冬盟見。」

▲▲台鋼二軍在昨（20日）封王，藍寅倫在今（21日）發文感謝球迷。（圖／取自藍寅倫個人FB）
▲台鋼二軍在昨（20日）封王，藍寅倫在今（21日）發文感謝球迷。（圖／取自藍寅倫個人FB）
季中藍寅倫透過交易案來到台鋼，當時樂天桃猿送出王溢正、翁瑋均、藍寅倫，與王柏融契約權的轉讓，向台剛換來今年選秀狀元林子偉，當時藍寅倫就透露，「以前都是升一軍回來、開季時回來，現在要和這裡道別，從來沒想過，不知道要怎麼形容，真的會很不捨，本來覺得自己不會哭，但看到大家，很多回憶都跑出來。」

本季藍寅倫二軍出賽19場，在71打席中敲出17安，打擊率高達0.371，雖在二軍冠軍戰略顯低潮，打擊率僅0.182，但在封王戰，藍寅倫在3局下一、二壘有人時，擊出右外野二壘安打打下超前分為該場勝利功成，其中身為資深球員的他，在場上的表現有時不是帳面數據能體現出來的。

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