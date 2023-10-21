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百萬網紅cheap嘆罵民進黨很可怕！會被抄家　果然遭出征攻擊長相

▲ cheap（右）曾發起路權大遊行。左為台北市議員苗博雅。翻攝cheap臉書
▲ cheap（右）曾發起路權大遊行。左為台北市議員苗博雅。翻攝cheap臉書

記者何哲欣／台北報導

曾發起713還路於民大遊行的百萬網紅cheap，日前上PODCAST節目《斐姨所思》專訪，他在專訪中提到，現在台灣公共議題討論的空間不大，批評民進黨很恐怖，可能被抄家，側翼媒體都很兇。專訪內容曝光後，果然引起撻伐，不過cheap在臉書回擊，這群側翼就是脫韁的野馬，抓不到重點。

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Cheap在專訪中說，最早以前自己本來是偏綠、親綠的，高雄市前市長韓國瑜那時候太好笑，自己一直笑韓國瑜，吸了很多綠的粉絲，但他慢慢的開始罵執政黨交通議題、或某些議題後，綠粉就退追蹤了。

主持人范琪斐問，台灣現在公共討論空間大不大？cheap說，「我覺得現在的氛圍跟2012年、2014年差很多，那時候在網路上罵馬英九很開心，我們都叫他馬邦伯，馬英九其實也是做自己的事；但現在氛圍罵民進黨是很可怕的事情，可能會被抄家、被查祖宗18代」。

cheap昨在臉書說，他專訪內容曝光後，側翼立刻出征他，開始製圖、開始抹黑、攻擊他的長相，「你們現在在做的事情，跟抄家有什麼不同？這些弱智總是抓不到重點，我說批評民進黨政府會被抄家，重點是那種不自由的感覺，搞寒蟬效應，誰敢罵政府，我就出征誰，抄家只是一個比喻，你說笑死，還真的會死喔？」

cheap也提到當時要號召路權大遊行，內部會議，有人提議要上前立委黃國昌的直播宣傳理念，結果一個女的馬上打槍，說會被側翼出征，其他不少人附和，「我最後跟她們大吵一架。說看不起你們這麼軟，搞社會運動還怕東怕西？」

他感慨，現在網路上的氛圍就是這樣子，這群側翼就是脫韁的野馬，「我再說一次我來自深綠家庭，我不討厭民進黨，反而跟很多民進黨政要很好，但我也沒再怕你們這群側翼的啦 我講話嗆歸嗆，但私德、公德都很好，我不菸不酒，不可能酒駕，誠實納稅，家裡沒違建，也絕不會被me2。有種你就天天跟蹤我 看我會不會外遇、闖紅燈，我連路邊違停都不會，所以只能攻擊我的長相？」

前台北市議員、同為網紅出身的呱吉也聲援，「老實說我沒想過自己會面對言論緊縮的一天，這是一個比二十年前更加不自由的年代。不是因為我們的體制、也不是因為我們的政府，而是網路、過度追求政治正確、黨同伐異等等因素交織而成的失語社會。網路上的人瘋狂地尋找每一個論述、每一句話的漏洞或弱點，就只為了剝奪對立方說話的權力。」

呱吉說，「我們用立場決定對錯，就像是用屁股取代大腦，坐的位置決定你的想法。我的確比較支持民進黨，如果你要我拿民眾黨或國民黨比的話。如果明天就是投票日我也會投給賴清德。但我才不會讓任何人決定我說話的時機、說話的內容、和做人的初衷。在這件事情上我支持Cheap。」

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