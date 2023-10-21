500元離奇消失！10歲童超商買熱狗丟錢 調監視器竟是同學媽A走
高雄一名10歲的陳姓男童，放學到超商買熱狗，不料熱狗沒夾好掉到地上，當他尋找店員求助時，放在熱狗檯上的500元竟離奇消失，陳姓男童又慌又急，返家後情緒不穩，媽媽得知後帶著孩子報警處理，沒想到警方調閱監視器畫面，偷走錢的竟是陳童的同學家長孟姓女子，孟女雖否認犯行，但過程全被監視器拍下，案經法院審理，被依竊盜罪判罰1萬元，得易服勞役。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，讀國小五年級的陳姓男童，放學後到超商買熱狗當點心，當時他將媽媽給的500元放在檯上，不料夾熱狗時卻不慎掉到地上，陳童遂請店員幫忙。當時孟女帶著兒子也到該超商購物，之後陳童發現500元不翼而飛，著急地哭著回家。陳母察覺兒子異狀，隨即帶孩子報警處理。
警方受理報案後，經調閱監視器畫面，發現陳童離開熱狗檯去找店員時，孟女用手中物品蓋住500元，之後將錢移入自己口袋，全部過程都被監視器拍下，雖然孟女否認犯行，但仍被警方依竊盜罪送辦。案經高雄地院審理，孟女辯稱不知道500元是誰的，才會撿起來帶走，但其說詞不被採信，依成年人故意對兒童犯竊盜罪判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。