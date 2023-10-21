賞鯨船闖管制海域疑遭假彈擊中！幸無人傷亡　國防部晚間回應了

日本自衛隊撤僑專機　搭載日韓等83人抵羽田機場

▲以巴持續爆發激烈衝突之際，日本撤僑運輸機已在21日凌晨，搭載日僑及韓國人等共83人返抵東京羽田機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴持續爆發激烈衝突之際，日本撤僑運輸機已在21日凌晨，搭載日僑及韓國人等共83人返抵東京羽田機場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社東京21日綜合外電報導）在以巴持續爆發激烈衝突之際，日本執行撤僑任務的航空自衛隊空中加油及運輸機KC-767，已在今天凌晨搭載日僑及韓國人等共83人返抵東京羽田機場。

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巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，釀成嚴重傷亡，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性轟炸，雙方戰火持續至今未歇。

日本朝日電視台報導，這架KC-767在日本時間10月20日清晨從以色列起飛，在途經約旦及新加坡的長程飛行後，今天凌晨3時過後返抵東京羽田機場。

防衛省目前仍有兩架C-2運輸機分別在約旦及東非吉布地（Djibouti）待命，持續為今後撤僑任務做好準備。

TBS電視台報導，這架KC-767上共搭載60名日本人及其4名外籍親人，另外也搭載18名韓國人及其1名外籍親人，總計83人。

韓國10月14日派遣軍機從以色列撤僑時，也曾搭載51名日本人及其外籍親人離開；另有8名日僑搭乘日本政府10月15日安排的包機抵達杜拜。

目前仍有約800名日僑暫留當地，日本政府外務省將持續為確保僑民安全做好萬全準備。

日本放送協會（NHK）報導，帶著5個年齡從8歲到21歲的孩子從以色列中部返回日本的40多歲女性說，在以色列時每天都可以聽到空襲警報聲響，能回到日本讓人感到安心。

這名女性說，雖然為了小孩安全及讓日本家人放心所以決定回到日本，但因為自己的生活及以色列籍丈夫都在當地，不知道今後將如何發展令人擔憂。

另一名帶著孩子從以色列特拉維夫返日的30多歲女性說，每天持續聽到飛彈聲響，精神上真的吃不消，所以決定撤離當地。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1121021

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