日本自衛隊撤僑專機　搭載日韓等83人抵羽田機場

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日本朝日電視台報導，這架KC-767在日本時間10月20日清晨從以色列起飛，在途經約旦及新加坡的長程飛行後，今天凌晨3時過後返抵東京羽田機場。
防衛省目前仍有兩架C-2運輸機分別在約旦及東非吉布地（Djibouti）待命，持續為今後撤僑任務做好準備。
TBS電視台報導，這架KC-767上共搭載60名日本人及其4名外籍親人，另外也搭載18名韓國人及其1名外籍親人，總計83人。
韓國10月14日派遣軍機從以色列撤僑時，也曾搭載51名日本人及其外籍親人離開；另有8名日僑搭乘日本政府10月15日安排的包機抵達杜拜。
目前仍有約800名日僑暫留當地，日本政府外務省將持續為確保僑民安全做好萬全準備。
日本放送協會（NHK）報導，帶著5個年齡從8歲到21歲的孩子從以色列中部返回日本的40多歲女性說，在以色列時每天都可以聽到空襲警報聲響，能回到日本讓人感到安心。
這名女性說，雖然為了小孩安全及讓日本家人放心所以決定回到日本，但因為自己的生活及以色列籍丈夫都在當地，不知道今後將如何發展令人擔憂。
另一名帶著孩子從以色列特拉維夫返日的30多歲女性說，每天持續聽到飛彈聲響，精神上真的吃不消，所以決定撤離當地。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1121021
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