激勵藥癮者 高市毒防局推「家庭券」與「職得獎勵金」
高雄市政府毒品防制局為有效促進藥癮者復歸社會，特別汲取冰島家庭福利政策模式精神，首創推出「家庭積分券」提升藥癮者家庭支持功能方案，主要透過藥癮者與家屬共同參與毒防局多元輔導活動，包括「愛與陪伴」社區支持團體、心理諮商輔導、家庭日系列活動、「螢火蟲家族」培訓、藥癮者家庭支持據點服務活動等，可集點兌換教育券、購物券、美食券、加油券、樂FUN券、運動券等多樣獎勵。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局並以「點數加倍給力」機制，鼓勵藥癮者參加職能培力、接受醫療戒癮，即提供2倍點數，同時將個案輔導擴大為家庭輔導的政策理念，參加活動若有家屬同行，每位家屬另以1點數計，當家庭積分券累積滿一定點數，兌換金額再加碼，透過「家庭積分券」加強藥癮者發展正向生活經驗，增進家庭凝聚力，長久持續提升家庭支持功能，降低再犯。
另外，毒防局考量藥癮者特殊性，在求職易受負面標籤影響，為激勵戒癮動機及強化就業行動力，首創推出「職得獎勵」藥癮者就業支持方案，提供就業的藥癮者「就業加值金」，分階段提高獎勵金額度，全職者或自行創業者持續穩定工作達12個月獎勵額度最高28,500元，部分工時者持續穩定工作達12個月獎勵額度最高15,000元，「職業訓練助學金」最高8,000元及「技能檢定費用補助」最高5,000元等措施，激勵藥癮者長期穩定就業或創業，強化經濟行動力，促進順利復歸社會。
毒防局創新福利方案以多元輔導策略加上心理學的「正向獎賞」元素，運用在改善藥癮者家庭關係與激勵就業行動力，強化提升輔導成效，方案詳情請參閱高雄市政府毒品防制局官網及社群網站。