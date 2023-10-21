蘋果傳輸線「一條賣近5千」！X光機透視「內部結構」：貴得有道理
蘋果iPhone特規的充電線獨佔市場多年，Lightning 數據線更是長達11年，終於在歐盟的助攻之下，iPhone 也加入USB C的行列，但蘋果依舊是蘋果，一條Thunderbolt 4 充電線最貴要4890元，就被笑稱是「信仰價」！國外有掃描儀公司Lumafield使用工業X光機進行透視揭秘，貴得有道理，因為蘋果的Thunderbolt 4做工非常精密細膩。
記者周淑萍/綜合報導
在台灣蘋果官網可以看到Thunderbolt 4 (USB-C) Pro 連接線，1公尺售價2190元，1.8公尺要3990元，如果需要更長的3公尺價格更是要到4890元，價格不菲。
官方產品介紹提到，線材使用捲起時不易纏繞的黑色編織設計，支援資料傳輸最高可達 40Gb/s，且最高可達 100W 的充電。可用來連接Studio Display、Pro Display XDR，也可以使用這條連接線將 iPhone 15 Pro 連接至 Mac。
蘋果傳輸線相較於市售確實價格貴了不少，Lumafield公司便決定透過工業級 Neptune CT 深度掃描影像來進行揭秘。
可以看到Apple Thunderbolt 4 Pro 傳輸線 24 pin 都分別接上了獨立的 10 層 PCBA 電路板上，還具備不鏽鋼屏蔽結構與八向的纜線拉力減緩設計，以確保線組的可靠度與壽命。內在的線組也分成了三種類型，分別對應不同用途，就是一款滿滿細節的充電線。
雖說蘋果充電線做工細膩，但一般用戶是否需要這麼高效率的充電線？建議還是依照自己的需求來選購。