國道3號斗六段重大車禍！遊覽車小客車追撞　慘釀4人死亡22人傷

不滿登門拜訪說　賴清德再轟柯文哲自導自演「我們交情沒那麼好」

▲賴清德批柯文哲自導自演。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）
▲賴清德批柯文哲自導自演。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）

記者陳佩君／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲指副總統賴清德曾多次登門拜訪及拉進小房間談深澳電廠等事，賴清德今（21）日受訪時打臉說，「我多次強調，我未曾登門拜訪、也未曾把柯市長到小房間談事情，我們交情沒那麼好」；賴也怒轟，柯自己自編自導自演，演成自己是一個正義人士，「好像我是沒有誠信一樣」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷震民主人權紀念講座今邀請主要政黨領袖參加講座致詞，賴清德於會後接受媒體訪問。

對於柯文哲說法，賴清德說，他已還原事實，很可惜柯市長沒有辦法提出登門拜訪的時間和地點，且不但沒有表達歉意、也沒有要澄清誠意，這很遺憾，「我多次強調，我未曾登門拜訪、也未曾把柯市長到小房間談事情，我們交情沒那麼好」。

賴清德呼籲柯文哲，誠實是上策，不管是為人處世或是身為一個政治人物，都應該謹記這個原則，特別是總統競選期間，每一個參選人所講的話，不僅僅影響國人，國際社會也在看、會影響到國家。

至於柯文哲改口稱賴清德坐板凳三分之一是開玩笑說法，賴清德反問，「你看看他是不是開玩笑？」他續指，柯文哲每一次接受專訪談到賴清德，他一定提這件事情，他不像是開玩笑，「反而是用錯誤的訊息，造成社會對我的誤解」。

賴清德提到，柯說登門拜訪、請支持深澳火力發電廠，甚至還說後來沒有興建、氣到想要摔電視，「這哪裡是在開玩笑？他是用錯誤訊息編造的故事，質疑我的誠信，來塑造自己的正義感，完全都不是事實」。

賴清德強調，這是小事情，如果不是記者拿柯文哲錯誤的故事來問，他還不想回答，但既然說明，柯文哲不但沒有道歉、還刻意講，用另外一個錯誤的訊息搪塞錯誤訊息，這是不對的，「不僅僅感受不到他的歉意，同時也看不出他有任何澄清事實的誠意，做為一個政治人物，不應該如此」。

至於柯文哲拋出的內閣制，賴表示，那不是真的內閣制，嘴巴上講是內閣制，但內容不是，那只是方便未來合作分配資源的制度，那是為了選舉才提出來的，不是為了國家長治久安，對熟悉憲法的人，都會看很清楚。

APEC峰會下月舊金山15日舉行　蔡英文再邀張忠謀任領袖代表

斷言郭台銘選定了！黃暐瀚曝賴清德沒做到這件事恐會有「麻煩」

郭台銘批政府未協助台積電　行政院反擊：勿為選舉私利否認努力

柯文哲板凳說「開玩笑」　賴競辦反擊：國政也是開玩笑？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞