不滿登門拜訪說　賴清德再轟柯文哲自導自演「我們交情沒那麼好」

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對於柯文哲說法，賴清德說，他已還原事實，很可惜柯市長沒有辦法提出登門拜訪的時間和地點，且不但沒有表達歉意、也沒有要澄清誠意，這很遺憾，「我多次強調，我未曾登門拜訪、也未曾把柯市長到小房間談事情，我們交情沒那麼好」。
賴清德呼籲柯文哲，誠實是上策，不管是為人處世或是身為一個政治人物，都應該謹記這個原則，特別是總統競選期間，每一個參選人所講的話，不僅僅影響國人，國際社會也在看、會影響到國家。
至於柯文哲改口稱賴清德坐板凳三分之一是開玩笑說法，賴清德反問，「你看看他是不是開玩笑？」他續指，柯文哲每一次接受專訪談到賴清德，他一定提這件事情，他不像是開玩笑，「反而是用錯誤的訊息，造成社會對我的誤解」。
賴清德提到，柯說登門拜訪、請支持深澳火力發電廠，甚至還說後來沒有興建、氣到想要摔電視，「這哪裡是在開玩笑？他是用錯誤訊息編造的故事，質疑我的誠信，來塑造自己的正義感，完全都不是事實」。
賴清德強調，這是小事情，如果不是記者拿柯文哲錯誤的故事來問，他還不想回答，但既然說明，柯文哲不但沒有道歉、還刻意講，用另外一個錯誤的訊息搪塞錯誤訊息，這是不對的，「不僅僅感受不到他的歉意，同時也看不出他有任何澄清事實的誠意，做為一個政治人物，不應該如此」。
至於柯文哲拋出的內閣制，賴表示，那不是真的內閣制，嘴巴上講是內閣制，但內容不是，那只是方便未來合作分配資源的制度，那是為了選舉才提出來的，不是為了國家長治久安，對熟悉憲法的人，都會看很清楚。