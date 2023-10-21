高球／延長賽再見柏忌送幸福　泰國傳奇名將瓦拉川奪台灣第五冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
正規賽馬瑪靠兩記博蒂繳出71桿，瓦拉川則以73桿作收，兩人總桿同為214桿，比賽進入延長加賽。加賽第一洞馬瑪雖然開球比較遠，但第二桿由於現場雨勢不小，他因為握把潮濕手滑了一下，結果球過頭掉進果嶺後側沙坑。第三桿球落地短了半呎卡在果嶺邊緣，最後兩推進洞吃了柏忌，不敵穩穩守住標準桿的瓦拉川。
這是56歲的瓦拉川繼2004三商杯台灣名人賽、2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽後，歷來在台灣贏得的第五座大賽冠軍。賽後他透露今天他一再努力地調節自己的情緒，因為這座球場的難度相當高，而對手也對他構成強大威脅。瓦拉川說：「感謝富邦集團這次邀請我來參賽，也非常感謝台灣的朋友與球迷對我的支持與愛護！」
被譽為新加坡史上最成功高球選手的馬瑪，賽後無奈表示延長賽第二桿自己有點過於急促，沒有把握把擦乾後再出手，造成致命失誤。事實上，馬瑪與瓦拉川2005年都曾在這場比賽共同創辦人謝敏男的領軍下，於朝王盃(Dynasty Cup)代表亞洲擊敗日本隊。回憶起這段歷史，馬瑪非常敬佩謝老師，並感謝他能一手促成這場長春大賽，「希望亞洲未來也能成立亞洲長春巡迴賽，讓我們都能再度聚在一起。」
2014富邦長春公開賽冠軍韓國好手金鐘德(Kim Jong-duck)與贏過三次富邦長春公開賽冠軍的台灣名將呂文德(52)，今天分別揮出70桿與72桿，最後各以215桿與216桿總桿，分居第三與第四名。
呂文德前九洞表現不錯進帳一桿，但第10與第12洞推桿失準，吞下兩記柏忌後看似已經退出爭冠行列，但呂文德仍拼戰至最後一洞，第十八洞第二桿錯失果嶺後，仍然奮戰不懈。呂文德說：「那時我落後兩桿，只能拼直接切球進洞抓小鳥，然後希望兩位同組對手都吞柏忌。」呂文德雖然事與願違，第三桿切過頭球滾了很遠，但隨後卻漂亮地回推進25呎的超長推桿，不但漂亮守下par，也贏得滿堂采。
泰國名將托馬倫•斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)今天則繳出72桿，總桿217桿獨居第五；衛冕冠軍蔡啟煌則利用前九洞的三隻小鳥以72桿作收，終場以219桿與泰國好手馬山(Prayad Marksaeng)並列第六。
超級長春組方面，第一輪不慎扭傷腰的陳志明昨天回家就醫後情況有所緩解，今天擊出74桿，以兩回合147桿(+3)總桿，首度抱走富邦長春賽超級長春組冠軍；張欽國則以151桿名列第二。83歲的國寶級名將謝敏男今天擊出83桿，連續兩天完成”age shot”，賽後獲大會頒贈「同齡同桿」特別獎。