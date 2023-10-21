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賴清德不滿被說「板凳坐三分之一」！柯競辦：已提醒柯文哲別再提

▲「板凳坐三分之一說」引發民進黨主席賴清德不悅，民眾黨主席柯文哲稱只是開玩笑。（圖／記者呂炯昌攝）
▲「板凳坐三分之一說」引發民進黨主席賴清德不悅，民眾黨主席柯文哲稱只是開玩笑。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨日罕見砲火猛烈回擊柯文哲，不滿柯文哲多年來一些針對他的言論，例如柯文哲聲稱賴清德拘謹，見柯文哲時板凳只坐三分之一、賴清德要求柯文哲別支持新北深澳電廠停建案等私下談話。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（21）日表示，柯文哲的發言沒惡意，已提醒幕僚別再提，但也指出賴清德對於能源政策的說法反覆。

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柯文哲昨日上午召開「找回財政紀律」政策發布記者會，會後媒體詢問賴清德反駁曾登門拜訪要求別反對蓋深澳燃煤電廠，柯文哲表示，「賴副終於有反應，表示我的民調應該很接近」、「我怎麼會說謊？是他都忘記了」，2018年3月兩人見面好幾次，當時賴清德把他拉到小房間說深澳電廠的事情，「他一直說要蓋，一直到有一天突然轉彎，但他都沒有解釋為什麼突然不蓋」。至於賴清德在意板凳坐三分之一的事情，柯文哲說，「人家只是開玩笑講，他就那麼在意！」

雷震民主人權紀念講座今日邀請主要政黨領袖參加講座。身兼民進黨主席的賴清德今日罕見接受媒體聯訪，表示「我和柯市長交情沒那麼好」，更批評不管為人或當政治人物，誠實是上策，政治人物講話，國際社會都在看。

針對賴清德陣營連續兩日對「板凳只坐三分之一」等議題反擊，陳智菡表示，真的非常訝異賴清德對板凳坐多少的議題竟然會如此地在意，很少接受媒體聯訪的賴清德連續兩天都特地回應這樣的問題，事實上，柯文哲在專訪提到時對賴清德的觀察並沒有惡意，從旁觀察是覺得賴清德是非常嚴謹、拘謹的人，未來幕僚也會提醒柯文哲未來別再提，否則賴清德真的會很不開心。

不過，陳智菡話鋒一轉指出，當媒體詢問是否認為賴清德的公職生涯有做好做滿？這個問題就很難幫賴清德圓，因為人民的眼睛是雪亮的，有沒有落跑其實大家都清楚、明白。

陳智菡指出，賴清德恐怕真正要回應的是，2018年他有沒有透過各個場合來爭取柯文哲興建深澳電廠？當時賴清德說法是台灣缺電所以必須要興建深奧電廠，為何隔了幾個月後又突然髮夾彎，由行政院宣布停建，到底中間的原由是什麼？到底當時為何要爭取柯文哲支持，到現在又翻臉不認人，「自己說的話自己不敢承認，這樣的候選人如何讓人信賴呢？」


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