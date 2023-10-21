賴清德不滿被說「板凳坐三分之一」！柯競辦：已提醒柯文哲別再提

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雷震民主人權紀念講座今日邀請主要政黨領袖參加講座。身兼民進黨主席的賴清德今日罕見接受媒體聯訪，表示「我和柯市長交情沒那麼好」，更批評不管為人或當政治人物，誠實是上策，政治人物講話，國際社會都在看。
針對賴清德陣營連續兩日對「板凳只坐三分之一」等議題反擊，陳智菡表示，真的非常訝異賴清德對板凳坐多少的議題竟然會如此地在意，很少接受媒體聯訪的賴清德連續兩天都特地回應這樣的問題，事實上，柯文哲在專訪提到時對賴清德的觀察並沒有惡意，從旁觀察是覺得賴清德是非常嚴謹、拘謹的人，未來幕僚也會提醒柯文哲未來別再提，否則賴清德真的會很不開心。
不過，陳智菡話鋒一轉指出，當媒體詢問是否認為賴清德的公職生涯有做好做滿？這個問題就很難幫賴清德圓，因為人民的眼睛是雪亮的，有沒有落跑其實大家都清楚、明白。
陳智菡指出，賴清德恐怕真正要回應的是，2018年他有沒有透過各個場合來爭取柯文哲興建深澳電廠？當時賴清德說法是台灣缺電所以必須要興建深奧電廠，為何隔了幾個月後又突然髮夾彎，由行政院宣布停建，到底中間的原由是什麼？到底當時為何要爭取柯文哲支持，到現在又翻臉不認人，「自己說的話自己不敢承認，這樣的候選人如何讓人信賴呢？」