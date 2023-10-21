MLB／費城人Schwarber開轟超越洋基十月先生 成季後賽最會轟左打
MLB美國職棒大聯盟國聯冠軍賽第4戰，費城人強打Kyle Schwarber在4局上擊出陽春砲，這是他季後賽生涯的第19轟，超越洋基傳奇名將「十月先生」Reggie Jackson，成為季後賽扛出最多全壘打的左打者。
記者路皓惟/綜合報導
此戰賽前Schwarber以18轟與名人堂球員「十月先生」Reggie Jackson並列榜首，但他今日在4局上從響尾蛇左投Kyle Nelson手中開轟，不僅助費城人突破鴨蛋，追到1分差距，也締造大聯盟季後賽歷史紀錄。
根據數據顯示，Schwarber這發全壘打距離為408英尺（約124.3公尺），是Schwarber在國聯冠軍賽對響尾蛇擊出的第4轟。他在國冠賽首戰擊出陽春砲，第二場單場雙響砲，幫助費城人在前兩戰皆拿下勝利。
30歲的Schwarber在季後賽表現出色，去年帶領費城人奪得國家聯盟冠軍，期間敲出6轟，2015年為芝加哥小熊隊效力時，也在季後賽貢獻5轟。
目前Schwarber在季後賽全壘打榜名列第5，僅次於Manny Ramirez（29轟）、Jose Altuve（26轟）、Bernie Williams（22轟）和Derek Jeter（20轟）。