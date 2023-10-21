生活貴、誘惑多！研究指中國半數受訪青年　存款「沒10萬人民幣」

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儘管已經出社會工作10年以上，還是有約15.2%的受訪者沒什麼存款，接近4成存款在10萬人民幣以內，因為即使收入會隨著年齡增長，但在人生關鍵時間點，如買車、買房、結婚等，都會消耗不少存款，甚至一次清空。不過這項調查並未區分，所謂「存款」是指完全由受調者自己賺的，還是包含親友資助的部分。
《自由亞洲電台》報導指出，實際的青年存款狀況，不排除比調查顯示的更糟。1位來自廣州的林姓男子透露，本身在軟體產業工作3年，雖然有約20萬人民幣的存款，但比他少的「大有人在」，在他看來，工資低的人固然容易變成月光族，但也有很多人是因為消費習慣不好，物質誘惑太多，而且中國的網貸很發達，很容易鼓勵人們「超前消費」，感覺沒有存款的人應該不只有百分之十幾。
來自深圳的陳姓女子則有5年以上的媒體工作經歷，自認就屬於「越過越窮」的人，儘管月收入有隨工作年限變長而拉高，但要維持一線大城市的白領生活，很難沒有一定程度的消費，許多月收入比她高的同事也存不了什麼錢：「有的是很喜歡旅遊，還有的是消費水平不斷上升，買一些貴的東西，比如一些奢侈品。所以就算月入三四萬基本上也沒有存款。」
報導指出，年輕人成為「月光族」，54.4%是將錢花在美食上，其次是自我提升及旅遊。至於存不到錢的原因，近80%人認為是生活成本高，其次是消費管道、消費慾望及物質誘惑都很多。不過也不只是中國，世界上許多國家，在生活壓力、通膨升溫、薪資凍漲、高房價等多重因素下，也都產生青年躺平的現象，高發展的大都會區尤其如此。
陳姓受訪者也坦言，月光族在她所在的行業很普遍，每個月發工資時都先忙著還貸：「然後剩下很少的一筆錢，再不斷在網上借貸提前消費。這樣人就處於一種循環狀態，對自己的工作和生活特別焦慮。」