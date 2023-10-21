全球每3秒「確診1人失智」！中醫這招幫認人　1張圖看懂按摩自救

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吳善弘表示，台灣、日本、中國等地已有許多中藥治療失智症的研究，並發表在國際期刊上，顯示中藥方劑有助減緩失智症，其中可分為幾類，第一類是針對認知功能退化的症狀，可用鉤藤散、當歸芍藥散、補陽還五湯來改善。
第二類是針對精神和行為症狀，如抑肝散可緩解幻覺、妄想，人參養榮湯則可減輕情緒憂鬱、心情低落等；第三類則著重增進日常活動力，例如半夏厚朴湯，對末期失智症的吞嚥困難和進食量減少都有助益。
此外，針灸治療也是治療失智症的重要方式，尤其是頭皮針，透過針刺頭皮上的穴位，可提高認知功能，並調節異常情緒。
吳善弘指出，目前針灸治療已有大量實證研究支持，適用於多種失智症亞型和各階段患者，常見的穴位包括百會、四神聰、神庭、本神、風池等，家屬也可學習穴位按摩，能有效緩解患者緊張情緒、改善睡眠，或幫助腸胃消化吸收，且不受空間限制，在家中即可進行，是簡單、易學的輔助治療方式，民眾可參考。
🟡失智症穴位按摩示意圖
📍四神聰：百會穴前後左右各1寸，改善認知及健忘
📍本神穴：神庭旁開3寸，安定心神
📍百會穴：雙耳尖直上頭頂中央，醒腦開竅，改善認知
📍神庭穴：前髮際中間後五分處，安定心神
📍風池穴：頸部兩側，髮際內的凹陷，醒腦明目，改善睡眠
📍廉泉穴：頸前正中喉結上方，舌骨上緣凹陷處，改善食慾、吞嚥、消化