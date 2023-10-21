喬登3輪眾議長投票均失利！美國共和黨決定再換將

我是廣告 請繼續往下閱讀
但極右派推出的喬登（Jim Jordan）依然沒法凝聚共和黨內共識登上議長。眾議院持續陷入僵局，無法審查援助以色列與烏克蘭的法案，也無法應對下月應急資金到期後聯邦政府恐又得關門的危機。
眾議院目前共和黨握有過半的221席，民主黨212席。共和黨人如今得另覓議長適合人選，預計23日晚間舉行會議，24日上午黨內投票。
喬登出局後，共和黨內保守派次團「共和黨研究委員會」（Republican Study Committee）主席、奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩（Kevin Hern）及德州聯邦眾議員塞申斯（Pete Sessions）已表態角逐議長；前議長麥卡錫則與其他人力推眾院共和黨黨鞭、明尼蘇達州聯邦眾議員艾默（Tom Emmer）出馬。
喬登在3輪眾院議長投票均告失利，黨內反對勢力不降反升讓他得票一次比一次少。第3輪眾院議長投票後，共和黨進行內部無記名表決，超過一半的112人都反對繼續讓喬登角逐議長，因而決定再走馬換將。
紐約時報指出，喬登失利顯示一群約25名共和黨內主流成員堅決反對喬登代表黨內出任議長，這群人也成為共和黨持續右傾、唯川普馬首是瞻的煞車皮。
目前共和黨對提名誰出馬角逐眾院議長尚無共識。民主黨提議賦予暫代議長的麥亨利（Patrick T. McHenry）擴權、以暫讓眾議院恢復運作審理法案的構想，仍遭共和黨反對。（譯者：陳亦偉）1121021