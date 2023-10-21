黃仁勳離台前吃台菜私廚！讚雞湯「Fantastic」 拿手機狂拍這菜
輝達（Nvidia）半導體大廠輝達執行長黃仁勳自15日飛抵台灣，多日來行程受到民眾關注，尤其是美食行程，台灣人都想跟隨「1兆男」的腳步一同吃吃喝喝。像是寧夏夜市、饒河街夜市，還有已經造訪多次的川菜餐廳「花娘小館」，以及富霸王豬腳，因為黃仁勳造訪後，排隊人潮相當可觀，昨（20）日他又再度造訪一家台菜私廚餐廳「春韭」，是他此行離台前造訪的最新一家餐廳。
記者葉盛耀/綜合報導
「春韭」今年剛被評選為經濟部推薦「2023當代台菜餐廳」，在台北有兩家分店包含基河店、晴光店，最近更是開設了台中精誠店。餐價為平日中午每人1200元就吃得到，平日晚餐與假日全天則為每人1500元、2000元、3000元等不同價位，均不收服務費。
雖為無菜單料理，但是每次必備一道菜，即是「黃金雞湯」，湯底強調是由5隻雞、金華火腿熬煮15小時而成，最後鍋內再加入完整一隻雞上桌，裡頭配料還包含干貝、豬腳、山藥等多種食材，湯頭濃醇帶香，並帶點膠黏感，喝起來卻清雅不膩，被黃仁勳大讚：「Fantastic！（極佳）」並直呼用了5+1隻雞來熬煮，真是不可思議。
春韭擅長做創意菜，像是「四季牛舌花」，是將牛舌低溫烹調手法製作，加上藤椒醬、四季豆、皮蛋泥，因為牛舌擺盤排列成玫瑰花，據現場人員表示，黃仁勳感到驚嘆之餘，還特地拍了照。
另外還有「和牛、奶酥銀絲卷」，是以M9澳洲和牛加上洋蔥、黑胡椒、起司等，塞入銀絲卷內炸過，因為創作概念來自於台南棺材板，也讓黃仁勳細細品嘗並追加詢問。