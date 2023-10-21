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樂桃機票標錯價「台幣變日圓」！大阪飛高雄600元　業者全數認帳

▲樂桃航空昨（21）晚8時開賣促銷票，傳出標錯價格，將大阪到高雄單程2890元台幣誤植成日圓，吸引民眾紛紛搶票，樂桃今天回應將全數認帳。（圖／樂桃航空提供）
▲樂桃航空昨（21）晚8時開賣促銷票，傳出標錯價格，將大阪到高雄單程2890元台幣誤植成日圓，吸引民眾紛紛搶票，樂桃今天回應將全數認帳。（圖／樂桃航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

樂桃航空最近推出萬聖節促銷，昨（21）晚8時開賣，卻傳出標錯價格，大阪到高雄單程原是新台幣2890元，誤植成日圓的價錢，變成只要花費約新台幣628元價格，相當於用2折價，就能從大阪飛回高雄，吸引民眾紛紛搶票，而樂桃今天正式回應，買到此機票將會全數認帳。

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機票達人蓋瑞哥昨晚於粉專「蓋瑞哥 機票獵人」發文，指出樂桃航空出現了標錯價格的BUG，原本「大阪飛高雄」為台幣2890元，結果標價成2890日圓（約新台幣628元），單程再加上稅後等費用，將為6100日圓（約新台幣1327元）。

▲因為樂桃航空標錯價，民眾搶到從大阪關西機場飛回高雄的機票，僅需2890日圓，約新台幣628元。（圖／資料照，記者陳致宇攝）
▲因為樂桃航空標錯價，民眾搶到從大阪關西機場飛回高雄的機票，僅需2890日圓，約新台幣628元。（圖／資料照，記者陳致宇攝）
雖然僅是大阪飛高雄的單程機票，並非來回，但許多許多網友獲知後依舊紛紛上網搶票。直至昨日近午夜，樂桃航空才將此錯誤修正，搶到的民眾都等著看樂桃航空是否會認帳買單。根據《中央社》最新報導，樂桃航空台灣總代理萬鈞旅行社表示，樂桃對於所有買到標錯價格機票的旅客，都會認帳。

無獨有偶，今年4月，日籍航空公司全日本空輸（ANA）也曾發生越南官網標錯價格，讓旅客以約新台幣一萬元即可買到自雅加達飛往北美的商務艙，ANA當時處理方式則是全數退款給購票旅客，並對旅客致歉。

▲日本航空公司全日空（ANA）也曾因為系統錯誤，以極低價錢出售多張由印尼雅加達，飛經北美洲多地的頭等及商務艙機票。（圖／全日空提供）
▲日本航空公司全日空（ANA）也曾因為系統錯誤，以極低價錢出售多張由印尼雅加達，飛經北美洲多地的頭等及商務艙機票。（圖／全日空提供）

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