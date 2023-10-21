韓國瑜譏民進黨一大堆貪官 鄭文燦：數據顯示貪瀆事件比馬政府少
前高雄市長韓國瑜昨指4位總統參選人中，賴清德看過最多貪官污吏，因為民進黨一大堆貪官。行政院副院長鄭文燦今回擊指出，對照馬政府的8年，蔡政府7年涉及的貪瀆事件在減少，台灣在全球185個國家中，清廉印象指標從37名進步到25名、亞洲排名第6，清廉分數也從61提昇到68分。
記者顏幸如／台中報導
韓國瑜昨晚到台中，為國民黨「來台中、挺友宜」萬人造勢活動站台，他演講時指目前4個總統參選人當中，見過最多生與死的是柯文哲、看過最多鈔票是郭台銘、看過最多貪官污吏的是賴清德，「因為民進黨一堆貪官」。引起現場哈哈大笑。
鄭文燦今（21）中午到台中出席「中華民國工商協進會午餐會」，媒體問及韓國瑜昨晚的說法，鄭文燦表示，清廉印象指標是衡量國家廉能政治最重要指標，以國際透明組織來講，蔡總統的7年對比馬總統的8年，涉及貪瀆事件在減少，台灣在全球185國家的清廉印象指標，也從37名進步到25名，超越全球86%國家，在亞洲排名第6，清廉分數也從61分提昇到68分。
鄭文燦說，台灣各級政府都有廉政會報、廉政平台，比較廉政署資料，起訴率和定罪率都提高，「廉能政府、透明政治是我們追求的目標」，政府採取陽光政治作法，任何貪瀆只要有證據，各單位一定全力以赴嚴辦到底。