金鐘58／陳漢典得獎淚謝前輩 蔡康永回應獲讚「溫暖又有力量」
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（20）日完美落幕，典禮一大看點為出道18年的陳漢典，首次拿下金鐘，他不忘感謝《康熙來了》蔡康永、小S當年提攜。蔡康永今日也在臉書發文祝賀，「如果回憶是力量，請好好用這份力量，我祝你永遠自得其樂」，一番有溫度的文字，讓網友直呼好暖。
記者薛羽彤／綜合報導
陳漢典憑《綜藝大熱門》得到「綜藝節目主持人獎」，也是他出道18年來首次獲獎，當年他在《康熙來了》擔任綠葉主持的角色，也靠著該節目打開知名度，獲獎時不忘感謝兩位前輩。繼小S之後，蔡康永也發文笑稱，「沒想到我的頁面有一天會放你的獨照，而且是特寫」，照片也是跟小S一樣，用陳漢典閉眼的截圖。
蔡康永對陳漢典喊話，「康熙時期的你，從來沒辦法預先知道，每一集我跟S要對你提出什麼要求，你就是一夫當關、見招拆招，這很有種」，3人一起主持《康熙來了》多年，蔡康永表示「那是我的美好回憶，希望也是你的美好回憶。如果回憶酸臭了，請把它清掉，如果回憶是力量，請好好用這份力量。」最後，小S祝他平安，蔡康永則祝他永遠自得其樂。
蔡康永這番文字，簡短卻富含溫度，網友看了紛紛表示，「你們的刀子口豆腐心真的很暖」、「康永的祝福好有深度與智慧」、「從最棒的綠葉，也茁壯成獨當一面的大樹了」、「康永哥的文筆實在讓人溫暖，好感動啊」、「康永哥永遠都點到為止」、「漢典18年成長的過程有你跟s真的很幸福。」