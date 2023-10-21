2023重陽節「11招開運法」！開燈增宅運　午時水旺財、去霉運用法

🟡2023重陽節開運方法
我是廣告 請繼續往下閱讀
農曆九月初九、即重陽節當天上午11時至13時，取「午時水」灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。
◼驅除瘟神：
2023年瘟神在西北方，五黃星又稱瘟神，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。
若遇此方位必須動工、裝修，則要拜地基主，以免帶來不幸。若睡床在此方位，可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。
可在當天11時至13時取「午時水」，由東南方「瘟神」向門口灑淨，達到驅除效果，減輕疾厄、意外、血光、官訟。
◼旺財：
大門斜方45度角位置為財位，若擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。
◼提升宅運：
重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。
◼泡澡去霉運：
官司纏身、犯小人、運勢低迷且倒楣的人，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水。（陰水指沒煮過的礦泉水或自來水，陽水指煮開的熱水。）重陽節當天取用的午時水，在當天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。
◼點藥師燈：
藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人到寺廟點藥師燈祈求護佑。
◼佩帶茱萸趨吉避凶：
佩戴茱萸可以防蚊蟲叮咬，據周處的《風土記》記載：「九月九日折茱萸以插頭上，辟除惡氣而禦初寒」。茱萸雅號「辟邪翁」身上佩帶「茱萸」，驅邪避凶，防止小人陷害。
◼喝菊花酒：
按照中醫說法，菊花酒可以明目、治昏、降血壓，有減肥、輕身、補肝氣、安腸胃、利血氣的功效。也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫能力。
◼吃「糕」「高」升：
在唐宋時期，重陽節特別講究吃糕餅，就如同中秋節吃月餅一樣，屬應景食物，現代人仍可在當天吃些重陽糕或米糕，取其諧音「高」之音，達到步步「高」升的好官運，考試的人可以「高」中。
◼登高吸收陽氣：
高為「陽」，低為「陰」，到戶外走走，登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。
◼孝敬老人：
古云：家有一老，如有一寶。想要運勢好，孝敬老人、善待長輩才能給我們增加正能量，才能風生水起好運來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。