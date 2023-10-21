柯文哲批財政紀律不佳 鄭文燦：國家債務占GDP比例是歷史新低
民眾黨總統參選人柯文哲昨批評執政黨超徵稅收，是財政紀律不佳。行政院副院長鄭文燦今指出，超徵與經濟條件有關，無關財政紀律，且政府這5年債務還本5200多億，因超徵稅收，不僅今年不用借錢，疫後特別預算的3800億，也是用歲計剩餘，且國家債務占GDP的比例，更降到歷史新低。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨主席柯文哲昨召開記者會，針對國家財政規劃批評政府超徵稅收、前瞻計畫造成地方自籌款不夠，蔡政府財政紀律不佳。若他選上總統，要成立「統籌分配稅款分配委員會」、召開「全國賦稅改革會議」。行政院長陳建仁在立法院答詢時，指「超徵稅收」的批評完全外行，而且根本無關財政紀律。
鄭文燦今（21）日在台中受訪時回擊柯文哲，指「謊言不能取代事實」。他表示超徵與經濟條件有關，但「任何經濟預測機構，沒有兩家的經濟成長預測會是一樣的」。
鄭文燦說，政府這5年債務還本5200多億，今年6月已清償1110億，所以預定今年要借的1732億，是不用借的。政府首要改善國家財政，接著挹注民生、增加福利，「像疫後特別預算的3800億，就是用歲計剩餘」。
對於柯文哲批評前瞻計畫造成地方自籌款不夠，鄭文燦指出，中央對地方政府的補助逐年增加，總統蔡英文上任至今，每年增加1600億，累計去年已達5933億，「地方政府的自有財源和負債比在下降中，國家財政紀律和財政韌性正在提高」。
鄭文燦說，國家債務占GDP（國內生產毛額）的比例也降到歷史新低，政府舉債成長度從馬總統時代的一兆7000億，到蔡總統的4000多億，有大幅的改善。