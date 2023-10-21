今日必吃／丹丹漢堡的對手！「77炸雞」開箱 內用8種飲料喝到飽
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到最近在網路上爆紅的「77炸雞」，店內不僅賣炸雞、漢堡，還有麵線羹，甚至內用可以飲料喝到飽，不少人認為是「丹丹漢堡的對手」，味道會不會也有點類似，一起來開箱。
記者葉盛耀/綜合報導
有「南霸天速食店」稱號丹丹漢堡，因為價格便宜，又能一次吃到炸雞、漢堡、麵線羹，產品多樣而受到民眾歡迎。但是最近網路上鄉民們討論另一間被稱為「南部隱藏速食店」的77炸雞，店內不僅販售漢堡，炸雞還一次有美式與韓式，並與丹丹漢堡一樣有日式麵線羹，兩家對比之下的確相似。
首先來嘗這裡的美式炸雞，現做的炸雞標榜國產溫體雞隻製作，外皮相當酥脆，內層多汁又鮮嫩，仔細品味後尾韻還透著奶油香氣，與另一家炸雞品牌「胖老爹」味道極為相似。
至於日式麵線羹，會取名日式，原來是因為上層有一片吃日式拉麵會有的叉燒，雖然薄了點，卻滿足吃肉的慾望，羹裡頭還有4、5顆肉羹塊，湯頭則是有著滿滿柴魚香，吃起來滑溜爽口，建議加入辣醬，偏辣豆瓣醬的醬汁，帶來辣度之外，還添了點釀造醬專有的甘香風味。
還外帶了份辣味韓式炸雞，冷掉後吃起來依舊沒有油膩感，外層裹上鹹辣帶甜的醬汁，透著一股中式辣醬會有的香料味，很是奇特。
價格上相比丹丹漢堡，「77炸雞」套餐售價大概多個10元、20元，不過卻是全台唯一內用飲料喝到飽的速食店，可樂、七喜、氣泡水等氣泡飲料之外，還有台灣高山茶，乳酸飲料，以及以屏東檸檬現榨做出的檸檬汁等，共8種飲料通通都可喝到飽。
📍店家資訊
77炸雞
高雄市左營區富國路196號
07-550-7171
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