首屆「台灣卓越印刷設計展」駁二蓬萊倉庫登場

由經濟部產業發展署及台灣區印刷暨機器材料工業同業公會共同主辦的「台灣卓越印刷設計展」為全台首創印刷設計特展，今（21）日起至10月29日在高雄駁二藝術特區B6蓬萊倉庫登場，匯聚國內卓越印刷品牌，以「印刷設計加值」為核心，呈現產業精湛技術與發展趨勢。
記者陳美嘉／高雄報導
執行單位財團法人印刷創新科技研究發展中心董事長陳正剛與高雄市印刷商業同業公會理事長林伯瑜表示，今年首屆展覽以「印刻美好生活」為主題號召，單元涵蓋「台灣金印獎—2023獲獎精選」、「未來進行式—創新數位印刷」、「擁抱低碳—綠能永續」、「印刷精品—台灣印刷設計量能」、「玩美技法—專精印刷加工」、「創意生活—美感文創」，展現台灣印刷產業巨大的量能，讓更多民眾更能親身體驗印刷與設計的獨特魅力。此展也與樹德科技大學等四校簽署策略聯盟學研合作MOU，串連產官學界三方，促成未來多元合作夥伴關係。
在國際交流面向上特別規劃「AAD跨界國際展區」邀請來自日本、香港、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、中國等9位設計師與高雄在地獨立服裝品牌IDENTITY STUDIO合作，共同創造出8件服裝作品。透過每一位設計師獨一無二的風格開展出多元的美感語彙，藉由設計的梳理與視角，發掘不同亞洲文化的深度量能，呈現台灣印刷產業在織品服裝領域的卓越能力。
「台灣卓越印刷設計展」品牌識別以「Print」、「Design」為設計主軸，取用字首「P」與「D」、加入「輸送紙夾」元素意象，融合為貫穿品牌核心的識別標誌—「印」。標準字以明體為基調，傳遞品牌專業性與卓越價值，並同時定調了此展於產業既有展覽品牌所對應的品牌高度。展覽期間將帶來印刷設計交流小聚，邀請業界專家、設計師和印刷愛好者交流經驗洞見；亦透過體驗工作坊，帶領民眾一探印刷用品如何豐富我們的日常風景。