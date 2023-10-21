看好歸仁消費潛力 帕莎蒂娜烘焙坊擴大服務搶攻餐飲市場
以「酒釀桂圓」冠軍麵包聲名大噪的「帕莎蒂娜烘焙坊」看好台南歸仁區的消費潛力，於10月初進駐歸仁，位於歸仁文化中心附近。10/21起新增多樣餐點選擇，包括手工窯烤比薩、義大利麵、燉飯、焗飯、輕食餐點以及咖啡花茶等飲品應有盡有，再加上現有供應的手感麵包和西式特色甜點，店內供應的餐廳服務更加豐富多樣。歡慶開幕，歸仁店即日起3天推出消費享折扣活動回饋台南鄉親。
記者林怡孜/台南報導
帕莎蒂娜董事長許正吉表示，Pasadena始終堅持嚴選使用臺灣在地食材研發餐點及烘焙製品，最具代表的「酒釀桂圓」麵包中的煙燻桂使用來自臺南東山的煙燻龍眼。臺灣蘊蔵許多寶貴食材，只要珍惜、善用都能把日常食材轉變成世界等級料理，從食材產地到餐桌，重視每道料理的細節與品味，帶給顧客五星級的美味饗宴，這是PASADENA對美食的理念。
許正吉指出，帕莎蒂娜堅持「分享美好，美好分享」，試營運期間，感受到台南鄉親熱切期待帕莎蒂娜的進駐。帕莎蒂娜臺南歸仁店的每一環節都精心規劃，值得一提的是，店內PIZZA窯烤爐獲得義大利拿波里比薩協會(AVPN)認證，比薩麵糰選用了優質原料，義大利拿坡里比薩麵粉及日本熊本石臼麵粉並調製黃金配比，在主廚手工揉製麵糰經24小時慢活發酵和350~400度高溫烘烤，才能呈現出正宗拿坡里比薩特色豹紋斑，口感軟韌中帶Q勁，越嚼越香。
帕莎蒂娜餐飲主廚表示，全店餐點食材講究，義大利手工麵條使用進口杜蘭小麥粉，煮麵條時恰好的時間掌控造就一盤美味麵食。燉飯米粒選用Arborio，軟硬適中又彈牙。帕莎蒂娜廣泛使用最頂級的初榨橄欖油EXTRA VIRGIN OLIVE OIL，它的香氣為料理增添了濃郁的義大利風味，除了用於沙拉、涼拌菜，或者沾著店內的手工麵包品味，烹煮時也會淋上增添風味。另外也特別研發新口味「黑糖披薩」，餅皮內揉入黑糖，出爐時散發一股黑糖甜香，塗上獨家特製的黑糖醬後，再撒上用黑糖磚現磨的黑糖粉，才算完美呈現最佳風味。