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重陽節賣場火鍋5折！全台通路激省「買一送一」　全聯萬聖節特價

▲週一（23）日迎接九九重陽節，全台通路買一送一激省優惠懶人包，土雞、鍋物都有下殺優惠，還有必囤的衛生紙、餐巾紙。（圖／攝影中心）
▲週一（23）日迎接九九重陽節，全台通路買一送一激省優惠懶人包，土雞、鍋物都有下殺優惠，還有必囤的衛生紙、餐巾紙。（圖／攝影中心）

記者鍾怡婷/綜合報導

週一（23）日迎接九九重陽節，因應拜拜供品需求，愛買本週推出鍋物5折優惠，還有整隻國產土雞75折；檔期必囤推薦家樂福抽取式衛生紙買1送1，好市多抽取式餐巾紙現折80元。接下來10月31日迎接萬聖節，全聯活動提早開跑，指定糖果、零食滿199元送150元福利點，還有咖哩塊單筆任2件折10元。

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🟡全聯．即起至11月2日
◾糖果／巧克力糖／常溫果凍滿199元送150福利點

◾咖哩塊單筆任2件折10元

◾西雅圖藍山風味拿鐵21gx15入 (原味/二合一)」單盒177元，買1送1

◾雀巢/星巴克咖啡，單筆滿150元送50元滿額折價券（下次憑券買指定品滿299元可折抵）

🟡家樂福．即起至10月24日

◾舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（寶可夢限量版），100抽x 12包，原價315元買1送1

◾家樂福鹼性電池8入（3號／4號），原價139元買1送1

🟡好市多．即起至10月26日

◾五月花抽取式廚紙80抽 x 12包，原價419元現折80元

◾老協珍冷凍壽喜燒肉米漢堡，原價499元現折100元

◾桂格 減糖黑十榖沖泡飲 x 50入，原價379元現折70元

▲今年好市多（Costco）「黑色購物節」將於11月20日起正式登場，活動為期1週，一直到11月26日才結束，讓會員天天爽搶便宜。（圖／記者陳明中攝）
▲本週好市多有抽取式餐巾紙、米漢堡優惠。（圖／記者陳明中攝）
🟡大潤發．即起至11月2日

◾冷凍包裝商品（夜市小吃／餐廳名店）滿499元送50元現金抵用券

◾丞祖招牌豬肉胡椒餅，4入／盒，原價329元現折120元

◾大上海生煎包，80g x 8入，原價249元，特價229元

◾meji濃風味雪糕，抹茶／香草 x6入／盒，原價158元，第2件五折，平均每件119元

🟡愛買．即起至10月22日

◾佳佳鍋物全系列，胡椒豬肚雞、竹笙排骨雞湯、四神豬肚湯、佛跳牆、藥燉排骨等，900G／碗，原價189元，任選1碗只要99元

◾國產整隻土雞，2.2kg～2.4kg／隻，原價429元，特價320元

◾日本TOKI蘋果，原價42元／顆，3顆特價95元

▲愛買量販佳佳鍋物全系列5折優惠，限時3天特價99元。（圖／愛買提供）
▲愛買量販佳佳鍋物全系列5折優惠，限時3天特價99元。（圖／愛買提供）
🟡7-ELEVEN．即起至10月24

◾Nabati威化餅，起司／巧克力／檸檬，原價39元買1送1

◾蘇菲瞬吸加長護墊（無香），17.5cm X 28片／2入，原價1組178元，特價78元

◾原味本鋪花生牛奶冰棒，原價25元／支，6支特價100元

🟡全家．即起至10月22

◾大杯特濃美式買1送1，原價55元、平均28元

◾冷萃蜜香紅茶、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、食麵王泡菜味、農心辛拉麵袋裝、SOMA捲心酥買1送1

▲「康康5」即起至10月22日登場。（圖／全家提供）
▲全家康康五有美式、雪糕、泡麵買1送1優惠。（圖／全家提供）

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